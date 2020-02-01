Рассекреченный российский нелегал: многие за границей содрогнулись

По-настоящему громкое заявление сделал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В СВР рассекретили сразу семь советских (и уже российских) разведчиков-нелегалов. Хотя их портреты опубликованы впервые, у кого-то могла мелькнуть мысль: где-то кого-то из них мы уже видели. Так и есть.

- Логотип Службы внешней разведки? Мы находимся на том объекте, где нам устроили встречу с "нелегалом". Вот этот человек. Обратите внимание: картина почти закончена, а подписи до сих пор нет. Как к вам можно обращаться?

- Павел Андреевич.

- Павел Андреевич, а вы шпион?

- Видите ли, Юра…

На самом деле не я ни Юра, ни он был никакой не "Павел Андреевич", а Герой России, полковник Юрий Анатольевич: Шевченко, чье фото было недавно обнародовано.

Или, например, как-то ждали мы в кафе и дождались женщину-нелегала Людмилу Ивановну Нуйкину. Ее-то мы тогда показали. Но даже и рассматривая детские рисунки (а пока она работала за рубежом, ее дети оставались в Союзе), мы не имели права показать портрет ее мужа.

Теперь можно. Разведчик-нелегал Виталий Алексеевич Нуйкин. Думаем, многие за границей, увидев это фото, содрогнулись, поняв, кем на самом деле был их знакомый.

И, наконец, ждали мы как-то прошлым летом в Нескучном саду и дождались человека, который подошел с "тыквочкой" с южноамериканским чаем матэ. Вот какой у нас был тогда разговор.

- А за что вам дали звание Героя Советского Союза?

- Не знаю. Дали и дали. Я даже сказал: что я сделал, что вы меня сделали Героем Советского Союза?

- Да ладно, бросьте.

- Серьезно, я делал все, что надо было делать. И все.

- Это что, у вас одна из шифровок была посвящена вопросу, за что мне дали звание Героя Советского Союза?

- Да, да. Я спросил: вы не ошиблись?

Не ошиблись. И теперь уже не только в профиль мы можем показать его, разведчика, Героя Советского Союза Михаила Анатольевича Васенкова.

Мы с ним первыми записали интервью, но, строго говоря, его показывали и раньше. Просто тогда его звали Хуан Ласаро. Он — тот, кого обменяли в 2010 году. Помните тот обмен с США? Там он и работал. Русский человек, выдававший себя за уругвайца по рождению и перуанца по паспорту. И, учитывая, что он Герой еще Советского Союза, а обменяли его только в 2010 году (из-за предательства), вы понимаете, сколько не лет даже, а десятилетий он успешно отработал в Западном полушарии?

Отчасти эти интервью — побочный эффект сотрудничества с пресс-бюро СВР в деле создания книг, научных статей и спецрепортажей, которые я и мой английский соавтор Бернард О'Коннор сделали об удивительной советско-британской операции "Ледоруб".

В рамках этой схемы в годы Великой Отечественной войны более трех десятков советских разведчиков были переброшены в тыл к немцам с помощью британской спецслужбы SOE. Лондон тогда стал первым городом, где появился открытый представитель советской разведки для координации действий с общим врагом.

Но, конечно, отчасти эти интервью — следствие беседы именно с нашей программой президента Путина, когда он впервые рассказал, на какое точно подразделение внешней разведки тогда еще СССР работал он.

"Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой. И я знаю, что это за люди. Это люди особые, особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера", — отметил глава государства.

У нас в студии — гигантская эмблема Службы внешней разведки. Что здесь что символизирует? Понятно, что двуглавый орел — это потому что Россия, а земной шар — потому что это организация с глобальными задачами. Приглядимся к щиту. На нем — 12 закрепов. Это как 12 часов на циферблате и 12 месяцев. То есть это символ непрерывности работы СВР. При этом если приглядеться повнимательнее, то можно увидеть: закрепы выполнены в виде геральдических роз, означающих сохранность тайны. Что еще? меч в комментариях, наверное, не нуждается. А вот факел символизирует деятельность СВР по выявлению тайного, скрытого.