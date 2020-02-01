Марк Мессье поздравил Александра Овечкина с новым достижением

Знаменитый канадский хоккеист Марк Мессье поздравил нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с очередным достижением. В ночь с пятницы на субботу Овечкин забросил две шайбы в ворота "Оттава Сенаторз" и вышел на восьмое место в списке самых результативных нападающих НХЛ.

После дубля в ворота "Оттавы" на счету Овечкина стало 695 голов. Александр обошел в списке самых метких Марка Мессье, у которого было 694 года. "Поздравляю Александра с его снайперскими достижениями. Ты вдохновляешь нас мастерством и навыками броска. Но важнее то, что ты вдохновил целое поколение девочек и мальчиков страстью к игре и стремлением забивать голы. Желаю дальнейших успехов", — написал 59-летний Мессье на своей странице в социальной сети.

Марк Мессье – знаменитый канадский нападающий, выступавший в НХЛ с 1979 по 2004 годы в составе клубов "Эдмонтон Ойлерз", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Ванкувер Кэнакс". Мессье шесть раз становился обладателем Кубка Стэнли.