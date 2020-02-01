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1 февраля 202013:17

Москва: после похолодания будет оттепель

фото: pixabay.com

Непродолжительным окажется похолодание, которое придет в Москву 5 февраля. Синоптики уверяют, что оно будет держаться около 4 дней.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что 7 февраля температура воздуха начнет повышаться, 8 февраля еще сохранятся отрицательные значения уже будут небольшими, а вот 9 февраля воздух прогреется уже до +1 градуса.

Прогноз пока предварительный, точный данные Гидрометцентр предоставит позже, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о похолодании до минус 5 градусов 5 февраля. Вильфанд предположил, что после аномально теплой зимы такая погода покажется москвичам "морозищем".

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