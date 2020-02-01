Реактивная "Флейта" официально представлена

В Белоруссии создали боевую машину с новой реактивной системой залпового огня (РСЗО) "Флейта". Она была представлена на коллегии Государственного военно-промышленного комитета республики в субботу, 1 февраля, в Минске, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.

Боевая машина сконструирована на базе бронеавтомобиля "Асiлак" SHTS ("Силач"), подвижной пункт управления — на базе бронеавтомобиля "Асiлак" АРС-6. Вооружение предназначено для огневой поддержки сухопутных подразделений, а также сил специальных операций. Оно создано на основе белорусских разработок и технологий. РСЗО оснащена автоматизированной системой управления и бортовым навигационным комплексом, что позволяет повысить точность стрельбы.

Как рассказал Алексей Трегуб представитель создавшей этот огневой комплекс компании "БСВТ-новые технологии", "Флейта" имеет 80 направляющих для стрельбы неуправляемыми ракетами С-8. В ней возможно применение разных типов боеприпасов: от осколочно-фугасных до зажигательных.

"Это позволяет применять систему в различной обстановке и поражать различные типы целей", — приводит слова Трегуба ТАСС.

Белорусскую "Флейту", в отличие от аналогичных зарубежных комплексов, можно развернуть за 60 секунд, подготовить установку к стрельбе — еще за 30 секунд. Пока максимальная дальность стрельбы РСЗО — до 5 километров, но создатели работают над тем, чтобы этот показатель был увеличен.

"Флейты" уже используются в белорусских силовых структурах. В Госкомвоенпроме Белоруссии уверены, что новый комплекс заинтересует и зарубежных заказчиков.