Шеремет ответил на предложение Аристова о продаже воды

Возобновление подачи воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу станет "тестом на политическую зрелость для украинской власти", такую точку зрения высказал депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет. Комментируя заявление главы бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрия Аристова о продаже воды на полуостров, Шеремет пообещал, что будет приветствовать эту инициативу, так она указывает на то, что современные украинские власти повернули лицо в сторону экономики, а не сосредоточились на решении своих сиюминутных задач.

Шеремет подчеркнул, что поставка воды в Крым выгодна прежде всего самой украинской стороне. Регулярное водоснабжение также поможет восстановить земли сельхозназначения в Херсонской области, которые пришли в непригодность с перекрытием Северо-Крымского канала, цитирует Шеремета РИА Новости.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. Вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Крымским аграриям пришлось переключиться на выращивание менее влагоемких культур. Проблему частично удалось решить переброской воды из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.