Эффект домино: житель Китая одним ударом отправил в "нокаут" ограждение на набережной

Камера наблюдения запечатлела необычный инцидент, произошедший в минувшую среду, 29 января, в городе Линьфэнь, расположенном в китайской провинции Шаньси.

Молодой человек снимал "героическое видео" для социальных сетей. Он несколько увлекся процессом и пнул ограду на городской набережной.

Каменная плита не устояла и рухнула в воду, потянув со собой все остальные элементы конструкции. В итоге жертвой необдуманного поступка с внезапными последствиями стали 215 столбиков, на которых держалось ограждение.

Горожанин, спровоцировавший эффект домино, скрылся с места происшествия, но вскоре добровольно явился в полицию с повинной.