На трассе М5 родители погибли на глазах у ребенка

В минувшую пятницу, 31 января, на автодороге М5 "Урал" в Ашинском районе Челябинской области произошла авария с летальным исходом.

Как сообщает ГТРК "Башкортостан", автомобиль Kia Sorento под управлением 55-летнего водителя выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым ВАЗ-2107.

В результате столкновения погиб 27-летний мужчина, находившийся за рулем "семерки", его 33-летняя супруга скончалась через некоторое время после ДТП. Семилетняя дочь погибших выжила и была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства трагедии.