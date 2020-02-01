Затулин рассказал о влюбленности Лукашенко

"Это манипулирование": так охарактеризовал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сегодняшнюю встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко и госсекретаря США Майка Помпео в Минске. Помпео посетил белорусскую столицу в рамках своего евразийского турне.

В американском Госдепе целью визита назвали стремление "подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии", а также подтвердить стремление к нормализации двусторонних отношений. В частности, Помпео подтвердил, что США в ближайшее время назначат своего посла в Белоруссии. С 2008 года дипмиссии двух стран возглавляют временные поверенные в делах.

Лукашенко среди прочего похвалил Помпео за то, что тот после "абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей" рискнул приехать в Минск и оценить "что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много ее или мало". При этом белорусский лидер в шутку заметил: диктатура в его стране "отличается тем, что все отдыхают в субботу-воскресенье, а президент работает".

По словам Помпео, во время его переговоров с Лукашенко обсуждался вопрос о возможной роли Вашингтона в урегулировании конфликта на востоке Украины.



По мнению Затулина, чем проблемнее отношения России и Белоруссией, тем больше у США желания этим воспользоваться, а с некоторых пор — и желания у самой Белоруссии "поиграть на этом, демонстрируя Москве, что свет клином на ней не сошелся".

Однако, говорит он, для разворота Белоруссии к США "много чего должно произойти и в самих США в том числе". Никакой трагедии в улучшении отношений США и Белоруссии Затулин не видит. Более того: депутаты думского комитета по делам СНГ выступали за то, чтобы Белоруссия нормализовала свои отношения с США, Западом и всем миром, заявил Затулин РИА Новости.

Что же касается "игр вокруг нефти", то это, по мнению российского депутата, "даже смешно": Помпео "не является нефтяным дилером", а Лукашенко "заинтересован только в том, чтобы мы тут перепугались не на шутку".

На брифинге по итогам своих переговоров в Минске Помпео заявил: США готовы поставлять энергоресурсы Белоруссии в необходимых объемах. Однако действующие с 2006 года американские санкции в отношении некоторых белорусских предприятий пока остаются в силе, хотя прогресс в отношениях между Вашингтоном и Минском есть.

По словам Затулина, для Запада Лукашенко в Белоруссии, как и Шеварднадзе в Грузии — просто элементы шахматной доски, которые в любой момент можно снять и заменить их другими с более незапятнанной с точки зрения западных стран политической кредитной историей.

По мнению Затулина, Александр Лукашенко "по-хорошему влюблен в Белоруссию", что "не позволяет ему видеть вещи более объективно".

Накануне Майк Помпео впервые за время президентства Владимира Зеленского посетил с официальным визитом Киев. В украинской столице глава Госдепа провел переговоры с министром иностранных дел Вадимом Пристайко и с президентом Незалежной.