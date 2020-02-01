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1 февраля 202022:22 Александр Хабаров

Британия вышла из ЕС: Ирландия и Шотландия недовольны

Британия вышла из ЕС: Ирландия и Шотландия недовольны

Евросоюз в одночасье потерял 66 миллионов человек и 15% своей экономики: в 23 часа по Гринвичу из ЕС наконец-то вышла Британия. Хорошо ли будет от этого ей? Посмотрим. Политические приоритеты вообще меняются. Например, на карикатуре из лондонской газеты Evening Standard от 1975 года среди тех, кто тогда поддерживал выход из Европы, были шотландские националисты. А сейчас они — за то, чтобы остаться.

Так Великобритания покинула Евросоюз — толпа в центре Лондона хором отсчитывала последние секунды. Ожидаемая реакция тех, кто собрался этой ночью на площади перед парламентом. Надо признать, что далеко не все в Великобритании разделяют эти чувства. Тем не менее Brexit произошел. Или, можно сказать, наступил. Собравшиеся на площади говорили нам, что в жизни страны начался новый многообещающий этап. Чаще других здесь звучало слово "свобода".

"Счастье, что наконец это произошло. Мы проголосовали и ждали три с половиной года. Британцы — гордый народ! Никто не смеет говорить нам, что делать", — отметили собравшиеся на площади.

Идею отпраздновать Brexit у стен парламента предложил один из главных евроскептиков страны — Найджел Фарадж. "Мы сделали это. Мы изменили облик нашей страны. Однако есть люди, которые считают, что нам не стоит это праздновать. А я скажу, что мы будем праздновать сегодня", — заявил политик.

Британское правительство предпочло обойтись без лишней помпы. Джонсон организовал закрытую вечеринку для приближенных в своей резиденции на Даунинг-стрит. На здание были спроецированы часы. Они вели подсчет оставшимся до Brexit минутам. За час до исторического момента было опубликовано видеообращение Джонсона.

"Самая важная вещь, которую стоит сказать сегодня, заключается в том, что это не конец, а начало. Это тот момент, когда забрезжил рассвет и занавес поднимается для начала нового акта. Это, возможно, момент для настоящего национального обновления и изменения", — уверен премьер-министр Англии Борис Джонсон.

Оптимизм Джонсона в Великобритании разделяют не все. Акцию протеста организовали в столице Шотландии Эдинбурге. Там отказались снимать со здания парламента флаг Евросоюза.

"Это показывает нашу солидарность с европейскими гражданами, проживающими у нас, потому что Шотландия приветствует их всех и демонстрирует решимость сохранить связь с Европой", — говорят шотландцы.

Шотландские националисты намерены использовать разрыв с Единой Европой как аргумент в пользу повторного референдума о независимости Шотландии.

Джонсону предстоит также решать проблему Северной Ирландии, Гибралтара и — главное — договариваться о новом полномасштабном соглашении с Евросоюзом, причем в крайне сжатые сроки — до конца этого года.

Бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон, который в свое принимал решение провести референдум о Brexit, пожелал успеха Борису Джонсону. "Я проводил политику за сохранение нашего места в Евросоюзе, однако в то же время я принял и результаты референдума. Я знал, что день нашего выхода когда-нибудь наступит. И, как я говорил во время голосования, мы являемся одной из крупнейших экономик мира, поэтому обязательно сможем извлечь выгоду из сделанного нами выбора и добиться успеха. Это именно то, чем мы и будем теперь заниматься. И я желаю правительству достичь самых высоких результатов, чтобы воплотить эти планы в реальность", — подчеркнул Кэмерон.

У здания Европарламента в Брюсселе был спущен британский флаг. Уход Великобритании — безусловный удар для Евросоюза.

"Выход Великобритании не повод для праздника. Мы не будем в честь этого выпускать памятные монеты, но мы будем радоваться единству и солидарности, проявленным нашими остальными партнерами по Евросоюзу. Хочу сказать спасибо всем собратьям-европейцам", — отметил Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии.

Главный вопрос сейчас, каким образом будут в итоге выстроены новые отношения между Великобританией и ЕС. Не исключено, что эта интрига сохранится до конца этого года.

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