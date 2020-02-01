Крамп-Карренбауэр настаивает, что разрешение на посадку в Москве было обещано

Минобороны Германии обсудит с министерством иностранных дел страны ситуацию с заявлением об отказе России разрешить промежуточную посадку в Москве самолета германских ВВС, эвакуировавшего граждан ФРГ из китайского Уханя. Ранее сообщалось, что из-за нехватки мощностей на земле в Москве немецкому самолету, вывозящему граждан Германии из эпицентра распространения коронавируса 2019-nCoV, пришлось производить дозаправку и смену экипажа в Хельсинки.

По словам министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, у самолета было разрешение на перелет над территорией России, разрешение на посадку также было обещано, однако все произошло иначе. Официальное заявление о недостаточной пропускной способности в аэропорту в Москве она пообещала обязательно обсудить с германским МИДом на следующей неделе.

По информации немецкого таблоида Bild, самолет Airbus A310 военно-воздушных сил Германии забрал из Уханя 144 человека: 108 немцев, 34 китайца, одного болгарина и одного американца. Там же, пока самолет находился на земле, было получено известие об отказе России в промежуточной посадке самолета в Москве.

По сообщению в "Твиттере" германских ВВС, самолет уже вылетел из Хельсинки во Франкфурт. Между тем, источник в авиакругах сообщил РИА Новости: Россия не дает иностранным самолетам, вывозящим граждан своих стран из китайского Уханя, разрешений на технические посадки в РФ.