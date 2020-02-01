Пушков: бронебойному Трампу дали пощечину

"Сделка века", предложенная президентом США Дональдом Трампом, "окончилась пшиком", отметил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. "Много шума и явный провал", — прокомментировал он в "Твиттере".

Ранее сегодня глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас на внеочередном заседании Лиги арабских государств в Каире заявил: Палестина разорвала дипломатические отношения с Израилем и США. Руководители арабских стран собрались в столице Египта, чтобы обсудить предложенную Трампом "сделку века" для Палестины и Израиля.

Трамп предложил демилитаризировать Палестину, а ее столицей признать город Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима. За это Палестина получила бы 50 миллиардов долларов инвестиций.

Махмуд Аббас обвинил США и Израиль в нарушении ранее заключенных соглашений и международного права. "У Палестины не будет с ними никаких отношений, в том числе в сфере безопасности. США "больше не друг" ПНА", — заявил он.

Палестина не собирается вести переговоры по предложенному американцами мирному плану и настаивает на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.