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1 февраля 202021:04

Депутат предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку

YouTube/Олександр Качний

Депутат украинской Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар извинился за сделанное им пенсионерке из Кировоградского района предложение продать свою собаку, чтобы рассчитаться за газ. Женщина, позвонившая в студию ток-шоу "Голос народа" на телеканале "112 Украина", поинтересовалась, как прожить на пенсию в 80 долларов, оплачивая коммунальные услуги в размере больше ее пенсии даже при наличии субсидии. Брагар в ответ предложил ей продать собаку, если она у нее есть, подчеркнув: она должна быть элитной породы.


Высказывание вызвало волну возмущения в Сети. Брагар после этого пояснил в "Фейсбуке", что "является новым лицом в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы".

По словам "слуги народа", он не имел целью кого-то обидеть, а хотел лишь обратить внимание на "случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни". Брагар попросил прощения у всех, кого могли оскорбить его слова, и призвал всех в вопросе субсидий действовать порядочно с пониманием того, что помощь должна предоставляться только реально нуждающимся.

Фракция партии "Слуга народа" не одобрила высказываний Брагара, передает РИА Новости. Замглавы фракции Евгения Кравчук от имени ее руководства также попросила прощения у всех, кого могли оскорбить слова депутата.

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