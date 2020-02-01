Премьером Ирака стал бывший министр коммуникаций

Пост премьер-министра Ирака занял Мухаммед Тауфик Алауи, бывший министр коммуникаций страны. Его кандидатуру предложили депутаты парламента, и президент Бархам Салех с ней согласился. Он поручил Алауи сформировать новое правительство Ирака.

О назначении объявил сам Алауи в видеозаписи, которую опубликовал один из иракских новостных порталов.

В своем обращении он призвал иракцев продолжать акции протеста "до полного выполнения требований улицы. Новый премьер пообещал защищать демонстрантов и положить конец репрессиям.

"Теперь я у вас на службе. Если я не выполню требования протестующих, я не буду заслуживать этой должности. И я откажусь от мандата, как только политические блоки попытаются навязать мне свое мнение", — приводит слова Алауи ТАСС.

Ранее иракское правительство возглавлял Адель Абдель Махди. Он ушел в отставку два месяца назад из-за акций протеста, которые продолжаются в стране с октября прошлого года. Люди недовольны ухудшением условий жизни, высокой безработицей и коррупцией. Акции сопровождаются стычками с полицией, погромами и насилием.

Парламентарии долго не могли определиться с кандидатурой премьера, пропустив все отведенные для этого сроки. В последних числах января президент поставил фракциям ультиматум: они должны определиться с главой правительства в течение трех дней, либо он назначит его самостоятельно.