Отряд кораблей во главе с "Маршалом Устиновым" вошел в Северное море

В субботу Северный флот ВМС России сообщил о прохождении отрядом кораблей во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" пролива Па-де-Кале. Пройдя самую узкую часть Ла-Манша, сказано в сообщении, корабли вошли в Северное море.

В составе отряда - крейсер "Маршал Устинов", танкер "Вязьма" и буксир СБ-406, пишет "Интерфакс".

Моряки-североморцы в ходе дальнего похода провели учения по противоподводно-диверсионной обороне кораблей на стоянке, а также тренировались в борьбе с подводными лодками в Бискайском заливе.

Возвращение отряда в место постоянного базирования на Кольском полуострове планируется через семь суток.