Московские полицейские спасли забытого в машине ребенка

Московские полицейские спасли ребенка, забытого в машине.

С заявлением о пропаже ребенка в правоохранительные органы обратилась его мать. Сотрудники полиции вышли на отца малыша. И выяснилось, что горе-папаша попросту забыл его в закрытой машине. Ребенка спасли.

Проводится проверка, передает ТАСС.