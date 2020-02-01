В Госдуму поступили инициативы президента по питанию для школьников

В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по организации бесплатного горячего питания для школьников начальных классов. Спикер палаты Вячеслав Володин направил документ в профильный комитет по образованию и науке.

Глава государства предлагает, в частности, дополнить федеральный закон об образовании пунктом о том, что младшие школьники должны бесплатно получать горячие завтраки или обеды не менее одного раза в день. Средства на эти цели будут выделяться из федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования.

Согласно законопроекту, бюджетам субъектов РФ могут предоставляться субсидии, условия их предоставления будет определять правительство, пишет РИА Новости.

Инициативу об обеспечении учеников начальной школы бесплатным горячим питанием президент РФ озвучил в своем Послании Федеральному Собранию 15 января.