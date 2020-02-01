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1 февраля 202020:25

Помпео прибыл в Нур-Султан

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео прибыл в Нур-Султан для встречи с руководством Казахстана.

В ходе встреч 1-2 февраля чиновники обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в мире, сообщает "Интерфакс".

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