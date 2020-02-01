Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео прибыл в Нур-Султан для встречи с руководством Казахстана.

В ходе встреч 1-2 февраля чиновники обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в мире, сообщает "Интерфакс".