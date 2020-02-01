Новости Спорт

Все видео этой рубрики
1 февраля 202021:41

Овечкин – первый, Василевский – третий. В НХЛ назвали главных звезд января

nhl.com

В Национальной хоккейной лиге подвели итоги первого месяца 2020 года и назвали наиболее проявивших себя хоккеистов. Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин назван первой звездой января, а вратарь "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский – третьей.

Ови в минувшем месяце принял участие в десяти матчах "кэпз", став автором 15 набранных очков: он забил 13 голов и отдал две голевые передачи. За январь он ворвался в десятку лучших снайперов в истории НХЛ, выйдя на чистое восьмое место.

Василевский также сыграл в десяти встречах "Тампы", из которых он помог своему клубу выиграть девять, а единственное поражение произошло в овертайме матча с "Даллас Старз". При этом также Андрей отличился двумя "сухими" матчами.

Второе же место занял нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль. Немецкий хоккеист сыграл за "нефтяников" девять матчей, набрав в них 17 очков (6+11).

Сейчас

20:41

Питерский храм пытались сжечь при помощи бутылки с горючкой

20:20

Приостановлены безвизовые поездки между Россией и КНР

19:52

В Перми первый этаж многоквартирного дома затопило кипятком

18:44

Информация о карантине в Москве оказалась фейком

18:03

ЛАГ отвергла "сделку века" вслед за Палестиной

17:21

Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС

15:47

Палестина решила разорвать отношения с США и Израилем

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Вода прибывала стремительно: первый этаж многоквартирного дома затопило кипятком

Вода прибывала стремительно: первый этаж многоквартирного дома затопило кипятком

1 час назад
Приостановлены безвизовые поездки между Россией и КНР

Приостановлены безвизовые поездки между Россией и КНР

1 час назад
В Госдуму поступили инициативы президента по питанию для школьников

В Госдуму поступили инициативы президента по питанию для школьников

1 час назад
Питерский храм пытались сжечь при помощи бутылки с горючкой

Питерский храм пытались сжечь при помощи бутылки с горючкой

1 час назад
Коронавирус: заболеть можно только при очень тесном контакте

Коронавирус: заболеть можно только при очень тесном контакте

15 минут назад
Рассекреченный российский нелегал: многие за границей содрогнулись

Рассекреченный российский нелегал: многие за границей содрогнулись

1 час назад
Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС

Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС

4 часа назад
Овечкин – первый, Василевский – третий. В НХЛ назвали главных звезд января

Овечкин – первый, Василевский – третий. В НХЛ назвали главных звезд января

13 минут назад
На трассе М5 родители погибли на глазах у ребенка

На трассе М5 родители погибли на глазах у ребенка

5 часов назад
Пушков: бронебойному Трампу дали пощечину

Пушков: бронебойному Трампу дали пощечину

2 часа назад
Президент пошутил на встрече с Патриархом

Президент пошутил на встрече с Патриархом

7 часов назад
Помпео прибыл в Нур-Султан

Помпео прибыл в Нур-Султан

1 час назад
Спасатели выручили альпинистов, запросивших помощь на Эльбрусе

Спасатели выручили альпинистов, запросивших помощь на Эльбрусе

31 минута назад
Все секреты шоу "Ну-ка, все вместе!". Специальный репортаж

Все секреты шоу "Ну-ка, все вместе!". Специальный репортаж

44 минуты назад
"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

30.01.2020 14:12
"Антарктида. 200 лет мира": смотрите на канале "Россия"

"Антарктида. 200 лет мира": смотрите на канале "Россия"

30.01.2020 12:35
Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

28.01.2020 14:30
Пара разведчиков-нелегалов: как это работает

Пара разведчиков-нелегалов: как это работает

33 минуты назад
Депутат предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку

Депутат предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку

50 минут назад
Премьером Ирака стал бывший министр коммуникаций

Премьером Ирака стал бывший министр коммуникаций

1 час назад
Московские полицейские спасли забытого в машине ребенка

Московские полицейские спасли забытого в машине ребенка

1 час назад
"Динамо" всухую разгромило "Спартак" в КХЛ

"Динамо" всухую разгромило "Спартак" в КХЛ

1 час назад
"Спартак" обыграл "Ростов" на турнире в Катаре

"Спартак" обыграл "Ростов" на турнире в Катаре

2 часа назад
Детей госпитализировали после посещения сауны

Детей госпитализировали после посещения сауны

2 часа назад
Отряд кораблей во главе с "Маршалом Устиновым" вошел в Северное море

Отряд кораблей во главе с "Маршалом Устиновым" вошел в Северное море

2 часа назад
Против "желтых жилетов" снова применили газ

Против "желтых жилетов" снова применили газ

2 часа назад
Россиянка погибла на таиландском курорте

Россиянка погибла на таиландском курорте

2 часа назад
Информация о карантине в Москве оказалась фейком

Информация о карантине в Москве оказалась фейком

2 часа назад
Между Россией и Китаем введен особый режим авиасообщения

Между Россией и Китаем введен особый режим авиасообщения

3 часа назад
Как из советских девушек делали рабынь

Как из советских девушек делали рабынь

3 часа назад
Диагностика коронавируса в России отработана до автоматизма

Диагностика коронавируса в России отработана до автоматизма

3 часа назад
Прилепин возглавил новую партию "За правду"

Прилепин возглавил новую партию "За правду"

4 часа назад
Патриарх считает, что в Конституции не хватает Бога

Патриарх считает, что в Конституции не хватает Бога

4 часа назад
Макрон и Ле Пен сделали заявления по Brexit

Макрон и Ле Пен сделали заявления по Brexit

4 часа назад
Камеры запечатлели огненный болид в небе над Уралом. Видео

Камеры запечатлели огненный болид в небе над Уралом. Видео

5 часов назад
Отец брошенных в аэропорту детей пообещал, что "жизни им не даст"

Отец брошенных в аэропорту детей пообещал, что "жизни им не даст"

7 часов назад
Уроженка Москвы Софья Кенин выиграла Открытый чемпионат Австралии

Уроженка Москвы Софья Кенин выиграла Открытый чемпионат Австралии

8 часов назад
Еженедельная программа Вести.nеt от 1 февраля 2020 года

Еженедельная программа Вести.nеt от 1 февраля 2020 года

10 часов назад
Hot or Not: что купить вместо Skoda Karoq?

Hot or Not: что купить вместо Skoda Karoq?

31.01.2020 20:14
Почему нельзя пропустить "Гретель и Гензель"

Почему нельзя пропустить "Гретель и Гензель"

31.01.2020 19:30
Почему у современных детей непопулярен "Ну, погоди!" советского времени

Почему у современных детей непопулярен "Ну, погоди!" советского времени

31.01.2020 11:38
РАМТ представляет премьеру спектакля "Ромео и Джульетта"

РАМТ представляет премьеру спектакля "Ромео и Джульетта"

29.01.2020 14:25
Баритон Томас Хэмпсон выступит в зале "Зарядье"

Баритон Томас Хэмпсон выступит в зале "Зарядье"

29.01.2020 08:05

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку