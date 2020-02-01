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1 февраля 202023:13

В Пентагоне заявили о необходимости догнать Россию в сфере гиперзвукового оружия

Томас Модли, и.о. главы ВМС США, обратился к личному составу. В своей записке он сравнил отставание Штатов от России в сфере разработки гиперзвукового оружия с отставанием в космической сфере в 1957 году, когда СССР запустил искусственный спутник.

Модли указал, что крупные технологические прорывы способны дестабилизировать обстановку в мире и нести угрозу для США, передает РИА Новости. Он призвал использовать все ресурсы для того, чтобы догнать Россию в сфере гиперзвукового оружия и в будущем использовать этот тип вооружений по максимуму. "Мы должны дать команду "Полный вперед!" – отметил он.

В середине января зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джон Хайтен признал, что США потерпели неудачу в области разработок гиперзвукового оружия.  Чтобы наверстать упущенное, понадобятся годы, отметил он.

В конце января Минобороны США подписало контракт с Northrop Grumman Corporation. Пентагон собирается разрабатывать технологии, необходимые для борьбы с гиперзвуковым оружием.

Россия на сегодня – единственная страна, официально сообщившая о владении гиперзвуковым оружием.

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