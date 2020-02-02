В Кремлевском дворце наградили борцов с онкологией

В Кремлевском дворце наградили лауреатов ежегодной Всероссийской премии пациентов "Будем жить!". Ими стали выдающиеся онкологи, общественные деятели, журналисты, волонтеры, а также представители благотворительных организаций.

Мероприятие посвящено Всемирному дню борьбы против рака. В церемонии принял участие лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.