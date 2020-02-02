Российские футболисты пробились на чемпионат мира

Мужская сборная России по мини-футболу успешно решила задачу выхода в финальную часть чемпионата мира 2020 года. Который состоится в Литве. Это произошло после победы российских футболистов над командой Хорватии.

Россия обыграла хорватов в заключительной игре квалификационного раунда со счетом 4:3 и заняла итоговую первую строчку группы "С". Голы в составе российской сборной забивали Ромуло и Эдер Лима, оформивший дубль, а один мяч в свои ворота забил хорват Йосип Сутон. В составе "шашечников" голами отметились Дуйе Байрушонович и Ведран Матошевич – также автор дубля.

Для сборной России этот выход в финальную часть мирового первенства стал четвертым кряду. Турнир состоится с 12 сентября по четвертое октября. Всего в чемпионате мира примут участие 24 команды.