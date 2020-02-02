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2 февраля 202001:40

При пожаре на западе Москвы были спасены пять человек

Twitter / topnovosti_icu

На западе Москвы из горящей квартиры были спасены пять человек, в том числе двое детей. О происшествии сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС РФ столицы.

Как уточняется, сообщение о возгорании по адресу улица Веерная, дом №20 поступило на пульт в 23:34 в субботу, 1 февраля. Квартира, в которой начался пожар, расположена на 19 этаже. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

В процессе проведения разведки и тушения возгорания с 19 и 20 этажей были спасены пять человек, в том числе двое детей.

В 00:06 пожар был ликвидирован, сообщает РИА Новости.

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