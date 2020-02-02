Смолов дебютировал за "Сельту", но не спас ее от проигрыша "Валенсии"

Российский легионер "Сельты" Федор Смолов дебютировал за свой новый клуб. Он вышел на замену в матче 22 тура чемпионата Испании против "Валенсии" на 78 минуте матча. Но спасти клуб из Виго от поражения он не смог – 1:0 в пользу "Летучих мышей".

Автором единственного гола матча стал нападающий валенсийцев Карлос Солер, отметившийся результативным действием на 77 минуте встречи. Смолов появился на поле стадиона "Месталья" сразу после этого эпизода.

Не принимал участия во встрече другой российский футболист – полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев. У него травма, и на данный момент он продолжает восстановление.

После 22 туров "Сельта" занимает 18 строчку, имея в своем активе 17 очков. "Валенсия" же набрала 37 баллов и повысила свои позиции в таблице до четвертого места.