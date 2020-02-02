Обрушение кровли в кафе в Новосибирске: один человек погиб, пятеро пострадали

В результате обрушения кровли раздевалки в кафе в Новосибирске один человек погиб, еще пять пострадали. Такие данные СМИ сообщил информированный источник.

Согласно другим данным, четырех пострадавших доставили в Центральную клиническую больницу. Пострадавшие – две женщины и двое мужчин. Один из них находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщает агентство "Интерфакс.

Представили пресс-службы МЧС РФ подтвердили: состояние одного из пострадавших – тяжелое, еще три человека получили легкие травмы.

Ранее СМИ сообщали, что после обрушения кровли раздевалки в кафе в Новосибирске из-под завалов извлекли тело девушки и трех живых людей. По словам очевидцев, под завалами могут находится до 10 человек.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Ведется разбор завалов. По предварительным данным, причиной обрушения кровли мог стать неубранный снег.