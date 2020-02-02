Головин не уберег "Монако" от поражения аутсайдеру Лиги 1

Футбольный клуб "Монако" потерпел поражение в выездном матче 22 тура чемпионата Франции от команды "Ним". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу одного из главных неудачников текущего сезона в Лиге 1. Не помог монегаскам и россиянин Александр Головин.

Футболисты "Монако" первыми открыли счет после точного удара Виссама Бен-Йеддера. К исходу первого получаса игры Флорьян Мигель из "Нима" восстановил статус-кво, а на 32 минуте сразу два игрока клуба из княжества – Тьемуэ Бакайоко и Желсон Мартинш, были удалены.

Имея на двух игроков меньше, Головину со-товарищи стало значительно труднее добиться положительного результата. В итоге, "Монако" проиграл, пропустив до конца матча еще два гола. Их забили Ромен Филиппото и Пабло Мартинес.

После 22 туров чемпионата Франции монегаски с 29 очками занимает 13 строчку, в то время как "Ним" набрал 18 очков, но по-прежнему располагается на предпоследней, 19 позиции.