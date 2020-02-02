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Коронавирус 41 минута назад

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2 февраля 202004:12

Число жертв коронавируса выросло до 304, заражены 14380 человек

По сообщению госкомитета по вопросам здравоохранения Китая, число жертв коронавируса 2019-nCoV выросло до 304. Ранее сообщалось о 259 погибших. Число зараженных выросло с 11791 до 14380, передает РИА Новости.

2110 заболевших находятся в тяжелом состоянии. 328 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц. В КНР за сутки зафиксировано 2590 новых случаев заболевания. Отдельно на Тайване выявлено 10 случаев, в Гонконге – 14, в Макао – 7. Также 19544 пациентов зарегистрированы с подозрением на заражение коронавирусом. Под наблюдением находятся 137,6 тысячи человек, тесно контактировавших с заболевшими.

 

Вне Китая случаи заболевания зарегистрированы в 26 странах, в том числе в России. Из-за этого между Россией и Китаем введен особый режим авиасообщения: для регулярных рейсов в Шереметьево выделен специальный терминал, оборудованный медтехникой. Безвизовые поездки между двумя странами приостановлены.

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