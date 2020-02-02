Кубок шести наций: Ирландия обыгрывает Шотландию, Уэльс громит Италию

В Старом свете стартовал самый престижный турнир в международном регби – Кубок шести наций. В субботу на полях Европы состоялись два матча: Ирландия в Дублине принимала Шотландию, в то время как Уэльс в Кардиффе встречался с Италией.

Действующий чемпион КШН с Изумрудного острова не без труда справился с шотландцами. Ирландия обыграла своего географического соседа с минимальным счетом 19:12. Примечательно, что в составе ирландцев все очки набрал капитан "клеверных" Джонни Секстон.

Менее упорным выдался матч в Кардиффе, где Уэльс "всухую" разгромил Италию. "Красные драконы" набрали 42 безответных очка и взяли уверенный старт в новом сезоне Кубка шести наций.

Именно валлийцы на данный момент и возглавили таблицу турнира. За счет крупной победы они получили дополнительный бонус атаки, и теперь в их активе пять очков, четыре балла у Ирландии, Шотландия имеет один балл за минимальное поражение с разницей в семь очков. Франция, Англия и Италия очков не набирали.

Впрочем, англичанам и французам только предстоит сыграть очный матч. Который состоится в воскресенье на стадионе "Стад де Франс".