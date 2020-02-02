У двоих пострадавших при обрушении кровли кафе в Новосибирске диагностировали переломы

У мужчины, пострадавшего в результате обрушения кровли в кафе в Новосибирске, — перелом таза, девушка получила перелом голени. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы Министерства здравоохранения Новосибирской области.

Двоих пострадавших осмотрели, после чего отпустили домой. Двое были госпитализированы, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что в раздевалке кафе, расположенного на бульваре Молодежи, произошло обрушение кровли на площади 240 квадратных метров. Под завалами оказались пять человек. Четверых извлекли живыми, они были доставлены в больницу. В результате ЧП погибла девушка. К настоящему времени поисковые работы на месте инцидента завершены. Причиной обрушения кровли стал скопившийся снег.