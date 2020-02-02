Эвакуация второй группы россиян из КНР началась в Приморье

В Приморье началась эвакуация из Китая второй группы россиян. Их вывозят через два пограничных пункта.

Для граждан КНР, желающих въехать в Россию, на границе открывают изолированные пункты временного размещения. В них на срок в две недели отправятся те иностранцы, у которых обнаружат симптомы коронавирусной инфекции.

В Приморье поступила дополнительная партия тест-систем для выявления этого заболевания — около тысячи штук. Всего в России 15 лабораторий Роспотребнадзора, которые проверяют анализы на коронавирус, сообщает телеканал "Россия 24".