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2 февраля 202007:39 Александр Сладков

77 лет назад Красная армия победила в Сталинградской битве

77 лет назад Красная армия победила в Сталинградской битве

Сегодня 77-я годовщина победы Красной армии в самом кровопролитном и масштабном сражении в истории человечества — в Сталинградской битве. 330 тысяч плененных генералов, офицеров и солдат. В плен советских военных попал немецкий фельдмаршал Паулюс, который сыграл важнейшую роль в обличении нацистов в Нюрнбергском трибунале.

Сегодня 77-я годовщина победы Красной армии в самом кровопролитном и масштабном сражении в истории человечества — в Сталинградской битве. В плен попали 330 тысяч немецких, испанских, венгерских, румынских, итальянских и хорватских генералов, офицеров и солдат. Советскими военными был пленен немецкий фельдмаршал Паулюс, которому было суждено сыграть важнейшую роль в обличении нацистов в Нюрнбергском трибунале.

Это подвал Центрального универмага Волгограда — 77 лет назад Сталинграда. Фактически здесь была поставлена точка в Сталинградском сражении — фашисты сдались. Образно — это еще и нулевой километр (немцы сами так говорят), с которого началось освобождение Европы. Это первое. Второе: пленив командующего 6-й полевой армии фельдмаршала Паулюса, мы приобрели важнейшего свидетеля, который потом выступал на процессе в Нюрнберге и рассказывал о преступлениях фашистов. В этой комнате как раз и происходило пленение Паулюса.

"Впервые был взят фельдмаршал Паулюс. Ведь Паулюс — один из разработчиков плана "Барбаросса", плана нападения на Советский Союз. В наши руки попал тот человек, который знал все оперативные дела сухопутных сил, да и просто был знаком с руководством Третьего рейха. Поэтому сложно переоценить этот сталинградский трофей", — объясняет заместитель заведующего музеем "Память" в городе Волгограде Олег Фиртсков.

Опасаясь показаний, которые мог дать Паулюс, немецкая разведка готовила его похищение из советского плена.

"Его, конечно, очень сильно охраняли, чтобы не было провокаций. Ведь были попытки диверсионных групп с немецкой стороны Паулюса уничтожить. Но Паулюса очень быстро вывезли из Сталинграда, и через несколько дней он оказался в Подмосковье", — рассказывает заместитель заведующего музеем "Память" в городе Волгограде Олег Фиртсков.

После войны советские военные тайно доставили фельдмаршала в Германию, в Нюрнберг, где Паулюс выступил как основной свидетель, обличая фашизм и нацизм.

Юрист, историк, бывший заместитель Генерального прокурора России Александр Звягинцев занимается изучением преступлений фашистов, нацистов в годы Второй мировой войны и обстоятельствами ее начала.

"Есть единственное решение — Нюрнбергского трибунала, который определил агрессора. Им являлась Германия. Я повторюсь, важные показания Паулюса — в том, что он сказал: эту агрессию готовила Германия, с самого начала, в 1940 м году. Что Советский Союз (и они обладали такими данными своей разведки) не готовил никакой агрессивной акции нападения на Германию. И Паулюс дал эти показания под присягой", — подчеркивает бывший заместитель Генерального прокурора России, историк Александр Звягинцев.

В день 77-й годовщины победы в Сталинградской битве в Волгоград прибыл посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. Он возложил цветы к Вечному огню в Пантеоне Славы на Мамаевом кургане. Мы поинтересовались, как господин посол относится к сегодняшним попыткам исказить историю Второй мировой войны:

"Какие ощущения у вас были, когда вы впервые оказались в Волгограде? Как вы относитесь к тому, что большую историю пытаются сейчас изменить, переписать в Европе? Не нанесет ли это вред отношениям Германии с Россией, Европой? Как это все изменит?".

"Конечно, для меня это очень волнительный момент — находиться сегодня здесь, в этом особенном месте. Это место скорби для нас. И в то же самое время — это место, где я испытываю глубокую благодарность, несмотря на те ужасы, которые были здесь принесены национал-социалистским террором. Это примирение основывается для нас на памяти, и эта память нам служит напоминанием, что нам нужно предпринять все возможное для того, чтобы сохранить мир на нашем континенте", — ответил чрезвычайный и полномочный посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.

Но на вопрос о новой интерпретации истории в Европе господин посол, к сожалению, не ответил. Вероятно, это очень тяжелый вопрос.

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