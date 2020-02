Первая жертва короновируса вне Китая: на Филиппинах умер 44-летний пациент

На Филиппинах умер 44-летний пациент, зараженный коронавирусом 2019-nCoV. Это первая смерть от данного вируса вне Китая. Мужчина скончался 1 февраля.

Он прибыл на Филиппины из китайского Уханя, передает РИА Новости, и был вторым человеком на Филиппинах, у которого выявили новый коронавирус. О смерти пациента сообщило Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения.

A 44-year-old male is confirmed as the second person with the 2019 novel coronavirus acute respiratory disease (2019-nCoV) in the Philippines. He passed away on 1 February 2020. pic.twitter.com/5a5tPWtvpc