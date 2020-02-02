"Реал" выиграл мадридское дерби и оторвался от "Барселоны" на шесть очков

Мадридский "Реал" одержал победу в матче 22 тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречался с соседями из "Атлетико". Встреча проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась минимальной победой "сливочных" со счетом 1:0.

Автором единственного гола матча стал нападающий "Королевского клуба" Карим Бензема, поразивший ворота "матрасников" на 56 минуте. Благодаря этому успеху в мадридском дерби "Реал" набрал 49 очков, увеличив отрыв от преследующей его "Барселоны" на шесть очков.

Впрочем, клуб из столицы Каталонии имеет один матч в запасе. В воскресенье "Барса" играет с "Леванте".