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2 февраля 202007:30

Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и "умных" часов

Michael Eichhammer /ТАСС

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы. Гаджеты помогают похудеть, следят за физической активностью своих хозяев. Однако многие пользователи до сих пор верят мифам и страхам, которые касаются этих девайсов, передает РИА Новости.

Так, люди боятся, что через фитнес-браслет может осуществляться слежка. Гаджет действительно отслеживает местоположение хозяина и может передавать данные о нем, но эту функцию можно легко отключить в настойках, рассказал врач.

Миф номер два: "умные" гаджеты "излучают". Доктор Иванов сравнил эти опасения со страхом перед падением метеорита и добавил, что исследований, говорящих о вреде излучения от браслетов, смарт-часов и трекеров нет.

На самом деле фитнес-браслеты и "умные" часы могут принести огромную пользу для здоровья. Они измеряют давление, фазы сна, уровень сахара в крови и сердечный ритм, помогая медикам. Доктор Иванов отметил еще одну полезную функцию: гаджеты превращают заботу о здоровье в своего рода игру. Соблюдать диету или проходить ежедневные десять тысяч шагов проще, когда это игра, результатами которой к тому же можно поделиться с близкими и друзьями.

 

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