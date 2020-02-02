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2 февраля 202010:35

В Петербурге горит здание "Лениздата"

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Площадь пожара в здании "Лениздата" в Петербурге возросла до 200 квадратных метров, пожару присвоена вторая категория сложности сообщает городское управление МЧС.

Пожар начался утром в воскресенье на 4-м этаже пятиэтажного бизнес-центра на набережной реки Фонтанки. Сообщалось о 100 квадратных метрах площади огня. Сейчас пожарные эвакуируют людей, сведения о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось о пожаре в подмосковном Реутове. Там горит склад металлоизделий. Огнем объяты более 2 тысяч квадратных метров площади.

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