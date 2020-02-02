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2 февраля 202011:53

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Сергей Мальгавко/ТАСС

В Росстате назвали федеральные округа и регионы с самой большой убылью населения. По предварительной оценке числа постоянных жителей на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год антирекордсменами стали Приволжский, Сибирский и Дальневосточный округа. Убыль населения в них составила, соответственно, 110,8, 54,2 и 21,3 тысячи человек.

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).

Наибольший рост населения отмечен в Северо-Кавказском (62 тысячи человек), Центральном (61,4 тысячи), Южном (11,6 тысячи), Уральском (10,4 тысячи) и Северо-Западном федеральном округе (5,2 тысячи). Среди регионов наибольший рост зафиксирован в Московской области (88 тысяч человек), Москве (77,2 тысячи), Тюменской области (31,8 тысячи), Краснодарском крае (29,6 тысячи) и Ленинградской области (28,5 тысячи).

При этом сравнивать регионы по абсолютным показателям смертности и рождаемости не совсем корректно: в крупных регионах и родившихся, и умерших будет больше, чем в регионах с малой численностью населения. Для правильного понимания демографической динамики имеют значение не абсолютные, а относительные — в расчете на 1000 жителей региона — показатели рождаемости, смертности, миграционных потоков, пояснил "Российской газете" директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

По его данным, по итогам 2018 года первые места по относительной рождаемости занимали Чеченская Республика, Тыва, Ингушетия, Дагестан и Алтай. Самыми низкими показателями относительной рождаемости отметились Смоленская и Тульская области, Республика Мордовия, Тамбовская и Ленинградская области.

По числу смертей на 1000 жителей в 2018 году лидировали Псковская, Тверская, Новгородская, Тульская и Ивановская области. Ниже всего показатели относительной смертности были в в Ханты-Мансийском автономном округе, Дагестане, Ямало-Hенецком автономном округе, Чечне и Ингушетии.

Относительная рождаемость и смертность также не очень точно отражают демографические процессы: влияет, например, соотношение молодежи и пожилых людей в конкретном регионе. Самый полный и универсальный индикатор качества жизни, социальной политики и состояния медицины в регионе — средняя ожидаемая продолжительность жизни.

В 2018 году лидерами по средней ожидаемой продолжительности жизни в России были Республика Ингушетия (82,41 года), Дагестан (78,69), Москва (77,84), Кабардино-Балкарская республика (76,28), Карачаево-Черкесская республика (76,09) и Санкт-Петербург (75,93 года).

Хуже всего по этому показателю дела в 2018 году обстояли в Амурской области (69,11 года), Забайкальском крае (68,99), Еврейской автономной области (68,6), Тыве (66,47), Чукотском автономном округе (63,58 года).

Еще один очень важный показатель для анализа демографической динамики — суммарный коэффициент рождаемости. Это число детей, которые рождаются у женщины в течение ее жизни.

По этому показателю в лидерах были Республика Тыва (2,9), Чеченская Республика (2,6), Республика Алтай (2,3), Ненецкий автономный округ (2,2) и Республика Бурятия (2,04). Наименьшее число детей в среднем на одну женщину было отмечено в Воронежской (1,3), Тамбовской (1,3), Смоленской области (1,3), Республике Мордовия (1,2), Ленинградской области (1,1).

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