Песков рассказал подробности срочного визита Нетаньяху

Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Россию был согласован за сутки. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Визит Нетаньяху заранее не обсуждался, отметил Песков. "Фактически это было за сутки согласовано. То есть буквально за 3 дня до визита в течение 24 часов это было согласовано", — пояснил он.

Инициатива исходила от израильской стороны, и "Путин с готовностью откликнулся". "Тем более, что это совпало с соглашением инициативы Трампа по Ближнему Востоку. То, что американцы называют большой сделкой или сделкой века. И, конечно, получить информацию из первоисточника, в данном случае от израильской стороны, было чрезвычайно важно", — добавил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что такая скорость в согласовании визитов столь высокопоставленных лиц, "признак современной международной политики".

"Когда президент говорит о том, что власть должна быть гибкой, мобильной и эффективной, он, насколько я понимаю, имеет в виду свойство работы собственной. Потому что сам он, как рыба в воде, в таком темпе", — рассказал Песков.

"Что касается того, с какой скоростью развиваются события, это как раз, наверное, признак, признак современных международных дел, современной международной политики. Это признак того конфликтного проблемного потенциала, который существует в международных делах", — пояснил пресс-секретарь главы государства.

"Одновременно это признак динамичности нашей внутренней жизни, — продолжил он. — И поэтому международные контакты согласовываются моментально". Песков добавил, что "Путин реагирует на это очень живо", что "заставляет всю машину крутиться в удвоенном, в утроенном темпе".