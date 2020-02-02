Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики. При задержании боксер оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Telegram-канал "112" сообщил о том, что Георгий Кушиташвили и его друг, также боксер Овик Оганнисян были задержаны после нападения на сотрудника Росгвардии. У 24-летнего Кушиташвили был найден сверток с неизвестным веществом, которым может быть наркотик.

Боксеры приехали в дом на Фрунзенской набережной и зашли в подъезд, где лежала закладка. В это время они были замечены сотрудниками Росгвардии. Кушиташвили оказал сопротивление и сломал нос одному из сотрудников. Оба спортсмены были задержаны. Им грозит наказание за хранение и перевозку наркотических средств, а Кушиташвили – еще и срок за оказание сопротивления при задержании.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил ТАСС, что инцидент будет рассмотрен его организацией. Если факты подтвердятся, то боксеров ждет суровое наказание. Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов заявил, что у него не было претензий к Кушиташвили и Оганнисяну по части дисциплины. Оба боксера должны были отправиться в Италию на турнир.