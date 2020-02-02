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2 февраля 202012:38

Коронавирус в России: последние данные

EPA

Роспотребнадзор поделился данными о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом 2019-nCoV. Новых подтвержденных случаев заболевания на территории России за минувшие сутки не выявлено.

При этом в Китае, по сообщению ведомства, на утро 2 февраля зарегистрировано 14411 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией, прирост за сутки составил 21,9 процента (2590 случаев). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (9074 случаев). Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 14,6 процента — в тяжелой (2110 случаев). Летальность составляет 2,1 процента (304 случая). Отслежено 163844 контактных лиц, 137594 находятся под наблюдением.

Подтверждено 144 случая завоза нового коронавируса в 23 странах (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония, Филиппины, Индия, Италия, Финляндия, ОАЭ, Испания, Россия, Швеция и Великобритания).


В России всех прибывших из Китая граждан с симптомами острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), как выявленных в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившихся за медпомощью в течение 14 дней после прибытия, в обязательном порядке изолируют, госпитализируют и обследуют лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая коронавирус нового типа.

За период мониторинга выявлено 360 заболевших с признаками ОРВИ. Скрининговые исследования выявили у 45 заболевших респираторные инфекции, у 38 — грипп А, у 22 — грипп В, у 11 — парагрипп, в 11 случаях выявлена сезонная коронавирусная инфекция, в 12 — микстинфекция.

Двое больных новой коронавирусной инфекцией, выявленные ранее среди прибывших граждан Китая, с первого дня пребывания в РФ находятся в боксах инфекционных стационаров, лица из близкого контакта также госпитализированы. Все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Заболевания у них протекают в легкой клинической форме, состояние удовлетворительное, жалоб нет.

По сообщению Департамента здравоохранения Тюменской области, китайская студентка, у которой там обнаружили новый коронавирус, чувствует себя хорошо. Она продолжает лечение и находится под наблюдением медиков из областной инфекционной клинической больницы.

Четверо молодых людей, летевших в самолете с заболевшей и госпитализированных по этой причине, чувствуют себя отлично и никаких жалоб не предъявляют, передает РИА Новости. Их пробы на коронавирус ранее дали отрицательный результат. У всех нормальная температура, однако в медучреждении под наблюдением врачей они будут оставаться не менее 14 дней.

По сообщению регионального депздрава, в Тюменскую область поставят более 700 тысяч медицинских масок. По словам специалистов, маски можно изготовить и самостоятельно — марлевые повязки обладают не меньшей, а возможно и большей эффективностью.

При этом в Тюменской области продолжает расти число заболевших ОРВИ. В больницах региона в связи с этим вводятся карантинные мероприятия.

В Забайкалье врачи повторно взяли пробы у двоих человек из контакта гражданина КНР, помещенного в краевую инфекционную больницу 26 января с подозрением на коронавирус. Это жена и дочь заболевшего мужчины, передает ТАСС.

Наличие коронавируса у этого больного подтвердилось только после взятия повторного анализа — в первый раз результат оказался отрицательным. Его близкие находятся в отдельном боксе, врачи проводят с ними необходимые мероприятия и ждут результаты повторных проб.

Тем временем в Ленинградской области госпитализирована с подозрением на коронавирус жительница города Мурино, вернувшаяся недавно из китайской провинции Хайнань. Она госпитализирована в больницу имени Боткина, передает "Интерфакс".

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