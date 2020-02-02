Кириенко: Россия в условиях санкций смогла создать финансовую подушку безопасности

Даже в условиях санкций Россия смогла создать подушку безопасности, чтобы обеспечить социальные гарантии, которые будут внесены в Конституцию. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Слова президента об обязательной ежегодной индексации пенсий, по словам Кириенко, не могли звучать еще 5 лет назад. "Это то, о чем президент сказал в своем Послании. Он сказал, что значимое количество времени потрачено на то, чтобы создать условия. Именно поэтому эти слова президента прозвучали сейчас, они не могли прозвучать 5 лет назад", — подчеркнул он.

"Это значит, что страна справилась с мировым финансовым кризисом и его последствиями и даже в условиях санкций создала необходимые условия и подушку безопасности, для того чтобы обеспечить гарантии для людей, не ставя под риски финансово-экономическую систему", — добавил Кириенко.