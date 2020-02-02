Пожар в "Лениздате": открытое горение ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании бизнес-центра "Лениздат" на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. Утром огонь охватил 200 квадратных метров на четвертом этаже здания, расположенного в историческом центре северной столицы.

Из здания было эвакуировано пять человек. Пострадавших и обрушения несущих конструкций нет, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, рассказал ТАСС источник в экстренных службах города.", — сказал собеседник агентства.

Информации о погибших в результате пожара также нет. В тушении огня были задействованы 20 единиц техники и 71 человек личного состава.

Пожар произошел в корпусах бизнес-центра, расположенных во дворах. Действия пожарных затрудняли наличие в них большого количества складов и перегородок.