В Алтайском крае произошло землетрясение

В воскресенье в 138 километрах к западу от Барнаула произошло землетрясение. По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН магнитуда толчка составила 3,1.

Координаты эпицентра землетрясения в Алтайском крае — 53.50 градуса северной широты и 81.71 градуса восточной долготы.

Стихийное бедствие зафиксировано в 12:08 по московскому времени.