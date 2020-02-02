Полицию затроллили за поиск владельца кольца всевластия

Полиция британского графства Норт-Йоркшир просит пользователей "Фейсбука" помочь в поиске владельца реплики Кольца Всевластия, найденной вместе с вещами, украденными из одного из домов в Йорке в феврале прошлого года. Фото серебряного кольца размещено на странице ведомства в соцсети.

"К сожалению, мы не смогли найти владельца кольца и вернуть его. Это такое особенное ювелирное украшение, что мы надеемся: кто-нибудь узнает гравировку и сможет сказать нам, кому оно принадлежит по праву. Уверен, кому-то где-то не хватает его", — заявил полицейский детектив Пит Уилсон.

Пост собрал десятки тысяч комментариев — в основном ироничных. "Нам, очевидно, нужно подтянуть наши знания в области кино, — резюмировали полицейские. — Тем не менее, это чья-то собственность, и мы хотели бы вернуть ее тому, у кого ее украли".

"Вы не единственные, кто сделал такую ошибку", — гласит комментарий полиции Глостера, не так давно разыскивавшей владельца похожего кольца.

"В отличие от тех, кто смеется над нашей доблестной полицией, я провел некоторое расследование и нашел владельца. Пожалуйста, верните кольцо Саурону Майару, Гондор Уэй, Мордор, Средиземье", — написал один из пользователей.

Один из самых ценных советов, который встречается в комментариях не один раз, — нужно просто надеть кольцо, и его владелец сам вас найдет.

А по словам пользовательницы по имени Мелони Хобсон, это, возможно, обручальное кольцо, потерянное ее мужем несколько лет назад. Полицейские поблагодарили ее и выразили надежду, что это действительно так и что они смогут вернуть кольцо хозяину.