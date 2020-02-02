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2 февраля 202019:52 Александр Балицкий

Коронавирус обернулся флешмобом

Коронавирус обернулся флешмобом

Новый коронавирус 2019-nCoV продолжает расползаться по планете из китайского города Ухань. На данный момент число заболевших в мире — уже далеко за десять тысяч. Жертвами нового вируса пневмонии стали порядка трехсот человек, и цифра все время растет. Но есть и сотни выздоровевших. Центр борьбы — Китай. Однако болезнь уже зафиксирована более чем в 20 странах, в том числе 2 случая — в России. Это приезжие китайцы, которых изолировали и лечат.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. При этом в ВОЗ отметили, что если бы не беспрецедентные меры китайского правительства по противодействию эпидемии, заболевших и погибших по всему миру сейчас было бы гораздо больше.

Озабоченность ВОЗ сейчас вызывает даже не сложная ситуация в самом Китае, а возможность распространения коронавируса "на территории стран со слабыми системами здравоохранения". Что делает самая населенная страна мира, чтобы спасти планету от опасного вируса?

Это должна была быть красивая свадьба в красивую дату, на которую Вань Янь, как и сотни других верящих в магию чисел китайских молодоженов, записывалась за год. Второй день второго месяца 2020-го в китайском даже созвучно с дважды "я тебя люблю". Но вместо ЗАГСа Ван Янь снова идет в реанимацию.

Четыре часа без возможности выйти из зараженной зоны. Чтобы было удобнее надевать средства защиты, медсестры срезают косы. На медиков с надеждой смотрит вся страна. Один за другим в Ухане приземляются самолеты с дополнительными бригадами. Еще больше — волонтеров. Одна медсестра даже написала письмо: 17 лет назад ее спасли от атипичной пневмонии, и теперь она должна спасти других.

В приемных покоях — огромные очереди. Всех призывают сдавать анализы, а вдруг вирус уже в организме, тем более что инкубационный период может составлять уже 20 дней.

Студент Ууханьского университета Анатолий Тарасов тоже решил провериться и отправился в центральную поликлинику. Заключение — отрицательное. Теперь главное — быстро домой, ведь вирус — повсюду. Попутно Анатолий делится наблюдениями: в Ухани снова стали ходить автобусы.

Когда выходить на улицу и тем более собираться большими компаниями, не рекомендовано, по вечерам здесь целыми домами поют гимн и патриотические песни. Вот затягивает один балкон. А через считаные минуты подхватывает весь район.

Жители зараженного города поддерживают себя как могут. И вместе следят за тем, как строят две спецбольницы в эпицентре инфекции. Темпы поражают даже самих китайцев. Всего за неделю — первая клиника. 3 февраля начнет работу. Через несколько дней сдадут вторую. Рядом достраивают отдельный комплекс — для персонала. Опыт у китайцев большой.

Клиника "Сяотаншань" — в сорока километра от центра Пекина — была построена в 2003-м специально для лечения больных атипичной пневмонией. Это тоже был тоже разгар эпидемии. И тоже рекордные семь дней. Точно по такому же проекту строят две спецбольницы в Ухане.

По периметру больницы "Сяотаншань" — уже экскаваторы и грузовики со стройматериалами. Работы идут и в самом здании. Больницу переоборудуют.

Власти срочно продлевают каникулы. В Пекине — еще на неделю. Самая сложная ситуация после Хубэя — в Гуандуне, Хэнане, Чжэцзяне. Только из Уханя — до того как город закрыли на карантин — успели выехать минимум пять миллионов жителей, власти пытаются разыскать всех их попутчиков — в Интернете опубликованы номера автобусных рейсов, время и даже фотографии с регистраторов. Чтобы проверить ситуацию на месте по поручению Си Цзиньпина в Ухань прилетает премьер КНР Ли Кэцян.

Больница, стройплощадка, но отправляется премьер еще и в магазин — сначала, правда, измеряет температуру. Люди боялись, что в изоляции начнутся перебои с продуктами. Но поставки идут.

"В магазине еды достаточно, пополняют постоянно, с этим проблем нет", — говорят местные жители. Чего не скажешь о медицинских масках. Очереди за ними выстраиваются прямо у заводских ворот. Фабрики обязали работать без остановок, персонал отозвали с каникул. Но найти средства защиты в аптеках или магазинах все равно почти невозможно. Удалось разве что инспекторам, и то во время рейда, когда проверяли цены. В итоге – штраф в три миллиона юаней. И замок на дверь.

Китайцы тем временем мастерят маски из подручных средств — теперь это что-то вроде флешмоба. И таких шутливых снимков и видео в соцсетях — множество. И тут нужно еще внимательно проверять, что правда про вирус, а что нет. Бьющиеся в конвульсиях пациенты, где уверятся, что температура у них 49. И падающие люди, якобы сраженные новой болезнью. За распространение фейков, что сеют панику, власти обещают наказывать. Так что гигиена — это не только про руки, но и про Интернет. А дезинфекция на улицах — повсеместно.

Измеряют температуру теперь при въездах во все жилые и офисные комплексы. Охранникам выдали электронные термометры, а кроме масок еще и защитные очки. И разве что у озера Хоухай, что в центре Пекина, люди не только без медицинских масок, но и вообще без одежды. Каждый день здесь собираются любители зимнего плавания.

Текст: "Вести недели"

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