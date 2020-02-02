Борьба с 2019-nCoV: разработка вакцин не самая большая проблема

Что делает Китай, чтобы спасти мир от опасного вируса, "Вестям недели" рассказал корреспондент китайского телеканала CGTN Сергей Станчик.

Великая стена в любое время года — одно из самых многолюдных мест в Китае. Но даже в дни каникул по случаю китайского Нового года туристов здесь нет. Из-за вспышки коронавирусной пневмонии групповые турпоездки отменены, жителям китайских городов рекомендуют как можно реже выходить из дома.

В часе езды на машине отсюда, в пекинском пригороде Чанпин, оживает заброшенная больница "Сяотаншань". 17 лет назад во время эпидемии атипичной пневмонии она стала первым в мире карантинным госпиталем. Сейчас — время повторить то медицинское чудо.

Китайские власти действуют решительно, быстро и максимально открыто. В карантинную зону в провинции Хубэй попали больше 20 городов с общим населением 50 миллионов человек. На противоэпидемические меры выделили полтора миллиарда долларов.

О борьбе с новым коронавирусом председатель КНР Си Цзиньпин рассказал на встрече с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебреисусом.

"Мы всегда ставили жизнь и здоровье людей на первое место. Именно поэтому я лично руковожу этой борьбой. Уверен, что совместными усилиями, применяя научные методы, мы обязательно победим", — заявил китайский лидер.

"Давайте построим этот госпиталь, который так срочно нужен Уханю. За стройкой пристально наблюдают не только уханьцы, но и все жители страны. Мы все вас поддерживаем",- отметил Ли Кэцян, премьер Госсовета КНР.

Премьер китайского правительства прибыл в блокированный Ухань еще 27 января, первым делом проинспектировав стройку тысячекоечного карантинного госпиталя "Хошэньшань". 3 февраля здесь примут первых пациентов, а еще через 3 дня город получит второй подобный госпиталь — на 1300 мест.

Сейчас больных размещают в 24 городских клиниках на 4 тысячи коек. Уханьские медики работают в условиях сильнейшего стресса. 38-летняя медсестра Го Цинь заразилась коронавирусом в начале января, ухаживая за пациентами. После 20 дней лечения и карантина первым делом вернулась к работе.

"У нас не хватает людей. Мои коллеги работают круглосуточно. Это очень трудное время для нас. У моих коллег тоже есть семьи и дети. И я не могу их бросить", — сказала медсестра.

Геном коронавируса 2019-nCoV расшифровали еще 10 января. После этого сразу несколько фармкомпаний разработали экспресс-тесты, позволяющие поставить диагноз за 2 часа со стопроцентной точностью. Лаборатории по всему миру работают над созданием вакцины.

"Разработка лекарств и вакцин не самая большая проблема, главное — сможем ли мы сделать это достаточно быстро, чтобы использовать их против вируса прямо сейчас", — отметил Дин Шэн, директор Пекинского исследовательского института мирового здравоохранения и разработки лекарств.

Китайские врачи используют опыт 2003 года, когда атипичную пневмонию лечили противовирусными "Рибавирином" и интерфероном, а также медикаментами, подавляющими ВИЧ. Тот же опыт 17-летней давности подсказывает, что главное в борьбе с эпидемией — осведомленность населения.

"Эпидемический контроль и профилактика сейчас — главное. Мы должны реализовать их на практике и убедиться в том, что каждая семья знает, как защитить себя от вируса", — сказал Хэ Цинхуа, представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Семья уханьских пенсионеров Ли Баое и Цзэн Юнъин считает, что для защиты от вируса лучше просто не выходить из дома. Продукты из магазина им приносят соцработники. 65-летний Ли – музыкант — сейчас дает уроки по Интернету. Его жена восстанавливается после лечения от рака.

"Овощей маловато. В районе работает один магазин, свежей зелени мало, есть только другие продукты. Но это чрезвычайная ситуация, никто этого не ожидал. Мы должны надеяться на лучшее и сотрудничать с властями, чтобы это преодолеть", — говорят супруги.

Ли Баое уверен, что рано или поздно карантин отменят и он снова будет играть с друзьями-музыкантами в ближайшем парке.