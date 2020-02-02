Тема:

Коронавирус 42 минуты назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
2 февраля 202022:33 Сергей Станчик

Борьба с 2019-nCoV: разработка вакцин не самая большая проблема

Борьба с 2019-nCoV: разработка вакцин не самая большая проблема

Что делает Китай, чтобы спасти мир от опасного вируса, "Вестям недели" рассказал корреспондент китайского телеканала CGTN Сергей Станчик.

Великая стена в любое время года — одно из самых многолюдных мест в Китае. Но даже в дни каникул по случаю китайского Нового года туристов здесь нет. Из-за вспышки коронавирусной пневмонии групповые турпоездки отменены, жителям китайских городов рекомендуют как можно реже выходить из дома.

В часе езды на машине отсюда, в пекинском пригороде Чанпин, оживает заброшенная больница "Сяотаншань". 17 лет назад во время эпидемии атипичной пневмонии она стала первым в мире карантинным госпиталем. Сейчас — время повторить то медицинское чудо.

Китайские власти действуют решительно, быстро и максимально открыто. В карантинную зону в провинции Хубэй попали больше 20 городов с общим населением 50 миллионов человек. На противоэпидемические меры выделили полтора миллиарда долларов.

О борьбе с новым коронавирусом председатель КНР Си Цзиньпин рассказал на встрече с гендиректором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебреисусом.

"Мы всегда ставили жизнь и здоровье людей на первое место. Именно поэтому я лично руковожу этой борьбой. Уверен, что совместными усилиями, применяя научные методы, мы обязательно победим", — заявил китайский лидер.

"Давайте построим этот госпиталь, который так срочно нужен Уханю. За стройкой пристально наблюдают не только уханьцы, но и все жители страны. Мы все вас поддерживаем",- отметил Ли Кэцян, премьер Госсовета КНР.

Премьер китайского правительства прибыл в блокированный Ухань еще 27 января, первым делом проинспектировав стройку тысячекоечного карантинного госпиталя "Хошэньшань". 3 февраля здесь примут первых пациентов, а еще через 3 дня город получит второй подобный госпиталь — на 1300 мест.

Сейчас больных размещают в 24 городских клиниках на 4 тысячи коек. Уханьские медики работают в условиях сильнейшего стресса. 38-летняя медсестра Го Цинь заразилась коронавирусом в начале января, ухаживая за пациентами. После 20 дней лечения и карантина первым делом вернулась к работе.

"У нас не хватает людей. Мои коллеги работают круглосуточно. Это очень трудное время для нас. У моих коллег тоже есть семьи и дети. И я не могу их бросить", — сказала медсестра.

Геном коронавируса 2019-nCoV расшифровали еще 10 января. После этого сразу несколько фармкомпаний разработали экспресс-тесты, позволяющие поставить диагноз за 2 часа со стопроцентной точностью. Лаборатории по всему миру работают над созданием вакцины.

"Разработка лекарств и вакцин не самая большая проблема, главное — сможем ли мы сделать это достаточно быстро, чтобы использовать их против вируса прямо сейчас", — отметил Дин Шэн, директор Пекинского исследовательского института мирового здравоохранения и разработки лекарств.

Китайские врачи используют опыт 2003 года, когда атипичную пневмонию лечили противовирусными "Рибавирином" и интерфероном, а также медикаментами, подавляющими ВИЧ. Тот же опыт 17-летней давности подсказывает, что главное в борьбе с эпидемией — осведомленность населения.

"Эпидемический контроль и профилактика сейчас — главное. Мы должны реализовать их на практике и убедиться в том, что каждая семья знает, как защитить себя от вируса", — сказал Хэ Цинхуа, представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Семья уханьских пенсионеров Ли Баое и Цзэн Юнъин считает, что для защиты от вируса лучше просто не выходить из дома. Продукты из магазина им приносят соцработники. 65-летний Ли – музыкант — сейчас дает уроки по Интернету. Его жена восстанавливается после лечения от рака.

"Овощей маловато. В районе работает один магазин, свежей зелени мало, есть только другие продукты. Но это чрезвычайная ситуация, никто этого не ожидал. Мы должны надеяться на лучшее и сотрудничать с властями, чтобы это преодолеть", — говорят супруги.

Ли Баое уверен, что рано или поздно карантин отменят и он снова будет играть с друзьями-музыкантами в ближайшем парке.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

21:28

Умер знаменитый археолог Валентин Янин

21:23

В Генте на прохожих с ножом напала женщина

20:53

После Лондона на прохожих напали в Генте: есть раненые

20:03

Генерал-майор Боренков сообщил о попытке атаки на базу Хмеймим

19:17

Лондонский террорист с "серебристыми емкостями" успел ранить двух человек

19:05

Иран разработал новые урановые центрифуги

17:58

Главврач российской инфекционки отчитался об истории с китайцем

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Генте на прохожих с ножом напала женщина

В Генте на прохожих с ножом напала женщина

1 час назад
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем

Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем

59 минут назад
Генерал-майор Боренков сообщил о попытке атаки на базу Хмеймим

Генерал-майор Боренков сообщил о попытке атаки на базу Хмеймим

2 часа назад
Путин распорядился выделить миллиард на гранты

Путин распорядился выделить миллиард на гранты

1 час назад
Brexit: ни один из вопросов в отношениях с ЕС так и не решен

Brexit: ни один из вопросов в отношениях с ЕС так и не решен

2 часа назад
Борьба с 2019-nCoV: разработка вакцин не самая большая проблема

Борьба с 2019-nCoV: разработка вакцин не самая большая проблема

35 минут назад
Поправки в Конституцию: рабочую группу атаковали предложениями

Поправки в Конституцию: рабочую группу атаковали предложениями

2 часа назад
Авикатастрофа в Иране: Тегеран предложил компенсации, Киеву этого мало

Авикатастрофа в Иране: Тегеран предложил компенсации, Киеву этого мало

53 минуты назад
Трагедия в Новосибирске: когда крыша рухнула, вечеринка была в самом разгаре

Трагедия в Новосибирске: когда крыша рухнула, вечеринка была в самом разгаре

3 часа назад
Стали известны детали авиаинцидента с Собчак

Стали известны детали авиаинцидента с Собчак

4 часа назад
Трамп попробует убедить американцев оставить его на посту

Трамп попробует убедить американцев оставить его на посту

1 час назад
Главврач российской инфекционки отчитался об истории с китайцем

Главврач российской инфекционки отчитался об истории с китайцем

4 часа назад
Альтернативная история: Освенцим освободили американцы и украинцы

Альтернативная история: Освенцим освободили американцы и украинцы

2 часа назад
"Ну-ка, все вместе!": итоги первого конкурсного дня

"Ну-ка, все вместе!": итоги первого конкурсного дня

3 часа назад
"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

30.01.2020 14:12
Рецепт успеха: главный лайфхак корейцев

Рецепт успеха: главный лайфхак корейцев

9 минут назад
Чем живет Тверская земля

Чем живет Тверская земля

13 минут назад
Легендарной Марине Расковой поставили новый памятник

Легендарной Марине Расковой поставили новый памятник

24 минуты назад
Академик Велихов надеется, что Россия станет пионером в области искусственного топлива

Академик Велихов надеется, что Россия станет пионером в области искусственного топлива

1 час назад
Киселёв - о лидерах и народном обожании

Киселёв - о лидерах и народном обожании

1 час назад
Умер знаменитый археолог Валентин Янин

Умер знаменитый археолог Валентин Янин

1 час назад
Коронавирус — на подходе: режим ЧС в Приморье

Коронавирус — на подходе: режим ЧС в Приморье

1 час назад
Допинг-скандалы: Олимпиада будет very special

Допинг-скандалы: Олимпиада будет very special

2 часа назад
У гендиректора "Дождя" Натальи Синдеевой диагностирован рак

У гендиректора "Дождя" Натальи Синдеевой диагностирован рак

2 часа назад
Американцам объяснили, чем страшен российский "Солнцепек"

Американцам объяснили, чем страшен российский "Солнцепек"

2 часа назад
Роналду вошел в тройку самых забивных игроков в истории футбола

Роналду вошел в тройку самых забивных игроков в истории футбола

2 часа назад
Киселёв прокомментировал скандальную "вирусную" карикатуру

Киселёв прокомментировал скандальную "вирусную" карикатуру

2 часа назад
NI составил рейтинг самых грозных видов вооружений СССР

NI составил рейтинг самых грозных видов вооружений СССР

2 часа назад
Назначен руководитель администрации главы Чувашии

Назначен руководитель администрации главы Чувашии

3 часа назад
NYT: Кличко может быть обязан постом Джулиани

NYT: Кличко может быть обязан постом Джулиани

3 часа назад
Коронавирус обернулся флешмобом

Коронавирус обернулся флешмобом

3 часа назад
Иран разработал новые урановые центрифуги

Иран разработал новые урановые центрифуги

3 часа назад
Банковские сотрудники подсказали, как распознать мошенников

Банковские сотрудники подсказали, как распознать мошенников

3 часа назад
Эстония считает действующим Тартуский договор

Эстония считает действующим Тартуский договор

3 часа назад
ЦСКА разобрался с "Куньлунем"

ЦСКА разобрался с "Куньлунем"

3 часа назад
За девочку Машу в Интернете попросили пять тысяч рублей

За девочку Машу в Интернете попросили пять тысяч рублей

3 часа назад
Убыль населения: председатель Госдумы выступил с предложением

Убыль населения: председатель Госдумы выступил с предложением

4 часа назад
Биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на юниорском чемпионате мира

Биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на юниорском чемпионате мира

4 часа назад
На северо-востоке Москвы два человека погибли в разорванной пополам машине. Видео

На северо-востоке Москвы два человека погибли в разорванной пополам машине. Видео

5 часов назад
Не все сурки уверены в ранней весне

Не все сурки уверены в ранней весне

5 часов назад
Саакашвили сделал предсказание об Украине

Саакашвили сделал предсказание об Украине

5 часов назад
Пассажирский автобус Тамбов – Воронеж вспыхнул после ДТП на трассе. Видео

Пассажирский автобус Тамбов – Воронеж вспыхнул после ДТП на трассе. Видео

5 часов назад
В Сирии ранены журналисты

В Сирии ранены журналисты

6 часов назад
Авиагруппировка для эвакуации россиян из Китая сосредоточена в Восточном военном округе

Авиагруппировка для эвакуации россиян из Китая сосредоточена в Восточном военном округе

6 часов назад
"Ювентус" одержал крупную победу над "Фиорентиной"

"Ювентус" одержал крупную победу над "Фиорентиной"

6 часов назад
Ликвидированы последствия пожара в "Лениздате"

Ликвидированы последствия пожара в "Лениздате"

6 часов назад
Новак Джокович – восьмикратный победитель Открытого чемпионата Австралии

Новак Джокович – восьмикратный победитель Открытого чемпионата Австралии

7 часов назад
Глубоко модернизированный "Белый лебедь" совершил первый полет

Глубоко модернизированный "Белый лебедь" совершил первый полет

7 часов назад
Все бывшие министры трудоустроены

Все бывшие министры трудоустроены

9 часов назад
Песков рассказал подробности срочного визита Нетаньяху

Песков рассказал подробности срочного визита Нетаньяху

9 часов назад
Кириенко: Россия в условиях санкций смогла создать финансовую подушку безопасности

Кириенко: Россия в условиях санкций смогла создать финансовую подушку безопасности

9 часов назад
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

11 часов назад
Hot or Not: что купить вместо Skoda Karoq?

Hot or Not: что купить вместо Skoda Karoq?

31.01.2020 20:14

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку