Коронавирус — на подходе: режим ЧС в Приморье

Автор: Дмитрий Киселёв

31 января стало известно о двух первых случаях заражение новым коронавирусом в России — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая, которые проходят необходимую терапию.

Российское правительство еще с прошлой недели предпринимает активные меры по противодействию китайской эпидемии. 27 января прошло специальное заседание правительства, а премьер Мишустин распорядился создать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой инфекции к нам. Его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова.

А уже 29 января Голикова вместе министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой были приглашены к президенту России.

"Что касается нового коронавируса, то вся специфика заключается в том, что это — новое явление. Вопрос: насколько мы готовы к этому вызову? Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все от вас зависящее, все возможное для того, чтобы эти неожиданности, которые перед нами возникают, не были неожиданностью для подавляющего большинства граждан нашей страны, чтобы вы и мы все были к этому готовы", — заявил Владимир Путин.

31 января после заседания оперативного штаба Татьяна Голикова озвучила дополнительные меры:

- граница с Китаем на Дальнем востоке наглухо закрывается — ни автомобильного движения, ни пешеходного — то же касается российско-монгольской границы;

- начинается эвакуация граждан России из Китая;

- правительство готовит временный запрет на рабочие визы из Китая;

- в Китай теперь летают только регулярные рейсы "Аэрофлота";

- ограничено железнодорожное сообщение — остался лишь один поезд "Москва – Пекин — Москва".

Это далеко не полный перечень правительственных мер для эпидемиологической защиты России. Оперативный штаб ежедневно сообщает о ситуации, мерах и способах профилактики. Как Россия противостоит угрозе эпидемии?

Автор: Елена Ерофеева

В двух граничащих с Китаем районах Приморья объявлен режим ЧС. Коронавирус — на подходе. Об инфекции не только говорят — к встрече с ней вовсю готовятся. Ситуацию, как спасать такого больного, разобрали до мелочей.

Накануне чрезвычайный режим введен в Забайкальском крае. Это тоже приграничный регион. В Чите — первый инфицированный. Второй — в Тюмени. Вернее, вторая — студентка Индустриального университета. Диагноз в обоих случаях подтвержден.

Этот вирус опасен тем, что очень быстро передается от человека к человеку. Теперь у студентов, кто проживает в университетском общежитии, каждый день измеряют температуру. Приграничье — в зоне риска. На границе дружбы, между Китаем и Россией, объявлен перерыв.

Шлагбаум опущен, граница закрыта. Ровно в полночь 31 января движение по понтонному мосту из Благовещенска в Хэйхэ было официально приостановлено. До особого распоряжения. Такой близкий Китай — 15 минут на автобусе — теперь вне зоны доступа. Смотреть на небоскребы Хэйхэ с левого берега можно, попасть на правый временно нельзя. Но переходы будут открывать на время, чтобы из Китая смогли вернуться русские туристы, а китайцы из России — домой. Каждого осматривает врач. Измеряют температуру, смотрят горло — первые признаки коронавируса.

С тепловизорами встречают самолеты из Китая и провожают поезда. Российских граждан экстренно эвакуируют из очагов эпидемии. Уже 3 февраля за ними вылетят военные транспортники Ил-76. Такое распоряжение отдал президент. В Ухане находятся триста россиян.

По возвращении всех эвакуированных отправят на двухнедельный карантин. Пациентов с подозрением на китайский вирус госпитализируют в инфекционные отделения. За эту неделю — больше ста человек.

Это биобэг для транспортировки пациентов. Больной сюда помещается, обеспечивается его полная изоляция. Абсолютно гарантирует нераспространение инфекционного заболевания.

Когда в воронежскую больницу в биобэгах привозят двух пациентов, удивленные прохожие снимают на телефоны. Такие носилки здесь раньше не видели. Заражение коронавирусом не подтверждается — тесты дают отрицательный результат.

"Состояние одного пациента – удовлетворительное. У него подтвержден риновирус, у второй женщины выделен грипп Н1N1. Получает ту терапию. которую назначили инфекционисты", — рассказал Сергей Авдеев, главврач воронежской областной детской клинической больницы №2.

Больных с особо опасными инфекциями помещают в мельцеровские боксы. Это изолированное помещение, где даже воздух, которым дышит пациент, за пределы комнаты не выходит. Еду, лекарства передают через специальное окно. Врач может войти в палату только в защитном костюме. Кроме комбинезона, двойных перчаток, бахил имеется также шлем. Практически как противогаз.

В 2003-м, когда в Китае разбушевалась атипичная пневмония, Лилия Нициевская была еще интерном. На пограничном пункте пропуска осматривала тех, кто въезжал в Россию и выезжал в Китай.

"У нас были градусники — тогда не было тепловизоров — фонарики и шпателя. Мы по незнанию ставили на таможне печать о запрете въезда. Потом нам запретили это делать", — вспоминает Лилия Нициевская, заведующая диагностическим отделением амурской областной инфекционной больницы.

Теперь вместо градусников — электронные тепловизоры. Человека с симптомами не разворачиваю — его обследуют. Тест-системы, разработанные новосибирским научным центром "Вектор", в считаные часы определяют геном вируса.

"На сегодняшний день до нас доведены стандартные и рекомендательные схемы лечения коронавируса. Нужно быть готовым к пневмонии. Органом мишени являются легкие", — отметила Елена Саяпина, главный врач амурской областной инфекционной больницы.

Школьникам рекомендовано носить маски. Вспышки заболевания пока нет, но в целях профилактики стоит. Это решение принимают родители. И еще для профилактики – народное противовирусное средство — чеснок.

В китайском квартале Благовещенска — почти безлюдно. И покупателей мало, и продавцов не видно. Китайские торговые ряды закрываются в канун национального Нового года. Вот и праздник уже отгремел, а лавки так и не открылись. Там, где обычно идет бойкая торговля на двух языках, вот уже несколько дней непривычно тихо и пусто. Вернуться из Поднебесной до закрытия границы китайские бизнесмены не успели.

В местной парикмахерской все китайские мастера — на рабочих местах: стригут и бреют. В Китай не выезжали. С больными не контактировали. Вирус есть, но словно где-то далеко, за границей.

Коронавирус ударил по бизнесу. И по китайскому, и по российскому. Больше всего страдают те, кто работает в сфере туризма. Китайцы любят Русский север. Они едут в Заполярье, чтобы увидеть северное сияние. У них есть такая легенда: если зачать ребенка под Авророй, то обязательно родится мальчик. И мальчик этот будет мудрым. Мудрые русские гиды придумали еще легенду: прикоснуться к деревянному идолу за символический юань и загадать желание.

Но статуи уже не помогают. Обычно жаркий для мурманских туроператоров февраль в этот раз почти безлюден. Запряженные в сани хаски и олени остались без работы. Китайцы отменяют брони в гостиницах, в этнопарках непривычно пусто.

Антидот против коронавируса разрабатывали в 2003-м после вспышки атипичной пневмонии и в 2012-м, когда разразился вирус MERS, который унес жизни каждого третьего инфицированного. Но до клинических испытаний дело не дошло.

"Она не имела практического применения, потому что не было необходимости. Другое дело, что эта вакцина может служить как макет, когда не надо все с нуля делать", — пояснил Михаил Костин, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний Института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова РАН.

Но вакцина — на будущее, ведь это не лечение — профилактика. Прежде необходимо разобраться с очагом заражения и подобрать методы лечения, чтобы как можно скорее победить разразившуюся эпидемию.

"Идет мощная подпитка вирусом. Значит, или не разобрались пока еще с источниками, или не так тщательно проводятся мероприятия, предотвращающие передачу от человека к человеку. Но при этом, это я с уверенностью говорю, вирус начинает выдыхаться", — заявил Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, депутат Госдумы.

От поездок в Китай стоит пока воздержаться. С первыми признаками заражения Минздрав рекомендуют сразу обращаться к врачу.