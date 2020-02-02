Тема:

Послание Федеральному Собранию 43 минуты назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
2 февраля 202020:13 Андрей Григорьев

Поправки в Конституцию: рабочую группу атаковали предложениями

Поправки в Конституцию: рабочую группу атаковали предложениями

Павел Крашенинников атакован предложениями. Только прилетел из Екатеринбурга — и сразу в Госдуму, там тоже успели собрать внушительный пакет. "На данный момент 30 поправок официально внесены уже в Госдуму. Дальше у нас порядка 200 предложений рассматриваются в рабочей группе. Дело в том, что мы объездили регионы и поступила масса предложений. Например, у меня от кафедры конституционного права Свердловского университета – большая пачка", — сказал председатель Комитета ГД по государственному строительству и законодательству.

Участники рабочей группы всю неделю — в регионах. Вот президентские поправки в Конституцию обсуждают в Красноярске. Краснодар, Махачкала, Рязань, Волгоград, Южно-Сахалинск — за неделю — тридцать пять регионов. Все это впервые происходит публично: каждый может присоединиться, если у него есть вопросы по конституционным поправкам или свои предложения.

"Помимо поездок в регионы у нас образованы подгруппы по тематикам. Кстати, это связано с тем, что количество предложений становится все больше, они затрагивают разные вопросы", — отметила Талия Хабриева, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

Социальный блок: МРОТ не ниже прожиточного минимума и регулярная индексация пенсий.

"Хорошая формулировка, мы ее полностью поддерживаем, но там написано "регулярно", а мы считаем, что пенсия должна индексироваться ежегодно", — отметил Николай Никифоров, председатель Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей.

"Понятно, что граждан больше всего волнуют социальные вопросы. Предлагают на более высокий уровень поднять и определить материнство как самую большую ценность для нашего будущего. И включить это положение в преамбулу", — заявила Талия Хабриева.

Блок государственного устройства предполагает перераспределение полномочий между ветвями власти. Госдума сможет принимать более деятельное участие в назначении премьер-министра и правительства, Совет Федерации — влиять на утверждение руководителей силового блока. Новый статус Госсовета — консультационный орган будет теперь указан в основном законе

Требования для чиновников высокого ранга — возрастной ценз и отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство.

"Наше предложение — продлить перечень лиц, которым запрещено занимать государственные должности, до уровня регионального", — сказал Юрий Бурлачко, председатель Законодательного собрания Краснодарского края.

В Общественной палате располагается своеобразный мозговой центр, штаб, куда стекаются все замечания и предложения. Если уж документ оказывается на этих столах, у него есть все шансы войти в новую редакцию российской Конституции.

"Например, я бы отметил в той или иной форме нашу победу во Второй мировой войне, наш статус державы-победительницы", — подчеркнул Алексей Пушков, председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию СМИ.

Или еще поправка Калягина – Пиотровского – Мацуева: они предлагают вписать в преамбулу пассаж о том, что культура охраняется государством.

"Наша Конституция говорит о доступности культуры, то есть каждый может открывать дверь ногами, но нигде не написано, что государство обязано содержать культуру", — сказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Кроме того, нормы в Конституцию можно не только добавить, но и, наоборот, исключить — некоторые из них давно устарели.

"Речь идет о возможности собраться всему Федеральному Собранию для заслушивания выступлений руководителей иностранных государств. Да, в 90-е наша страна часто заглядывала в рот других стран и порой зависела от их мнения", — считает Сергей Бурлаков, член Общественной палаты.

Знаменитый паралимпиец Сергей Бурлаков не раз представлял Россию на международной арене и уверен, что мы заслужили право иметь собственное мнение. И этот как раз в духе еще одной президентской поправки — о главенстве российской Конституции над международным правом. Юридический блок.

"Каждая страна, которая задумывается о своем суверенитете, ставит свое законодательство выше другого. Главный пример — США. Там никто, даже судьи, не подозревает о существовании такой вещи, как международное право", — подчеркнул Вячеслав Никонов, председатель Комитета Госдумы по образованию и науке.

Все эти замечания должны пройти второе и третье чтения в Госдуме, утверждение в Совете Федерации, одобрение региональными парламентами, но после этого — обязательное общенародное голосование: на его проведении Владимир Путин особо настаивал.

"Эти поправки вступят в силу только после того, как народ примет решение. И президент об этом тоже говорил и в Послании, и на встрече с рабочей группой", — отметила Юлия Оглоблина, председатель Российского союза молодежи.

Процедура для России новая, и по ней пока много вопросов. В выходной или в будни, традиционное или электронное — все это непременно укажут в отдельном законопроекте, который будет поставлен на голосование в Госдуме заранее.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

20:53

После Лондона на прохожих напали в Генте: есть раненые

20:03

Генерал-майор Боренков сообщил о попытке атаки на базу Хмеймим

19:17

Лондонский террорист с "серебристыми емкостями" успел ранить двух человек

19:05

Иран разработал новые урановые центрифуги

17:58

Главврач российской инфекционки отчитался об истории с китайцем

16:47

В Сирии ранены журналисты

16:05

200 бронемашин и танков: турецкая техника пересекла границу с Сирией

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Трагедия в Новосибирске: когда крыша рухнула, вечеринка была в самом разгаре

Трагедия в Новосибирске: когда крыша рухнула, вечеринка была в самом разгаре

1 час назад
Генерал-майор Боренков сообщил о попытке атаки на базу Хмеймим

Генерал-майор Боренков сообщил о попытке атаки на базу Хмеймим

28 минут назад
Лондонский террорист с "серебристыми емкостями" успел ранить двух человек

Лондонский террорист с "серебристыми емкостями" успел ранить двух человек

1 час назад
Поправки в Конституцию: рабочую группу атаковали предложениями

Поправки в Конституцию: рабочую группу атаковали предложениями

40 минут назад
Альтернативная история: Освенцим освободили американцы и украинцы

Альтернативная история: Освенцим освободили американцы и украинцы

33 минуты назад
Коронавирус обернулся флешмобом

Коронавирус обернулся флешмобом

1 час назад
Убыль населения: председатель Госдумы выступил с предложением

Убыль населения: председатель Госдумы выступил с предложением

1 час назад
Стали известны детали авиаинцидента с Собчак

Стали известны детали авиаинцидента с Собчак

2 часа назад
В Сирии ранены журналисты

В Сирии ранены журналисты

3 часа назад
Эстония считает действующим Тартуский договор

Эстония считает действующим Тартуский договор

1 час назад
NYT: Кличко может быть обязан постом Джулиани

NYT: Кличко может быть обязан постом Джулиани

57 минут назад
Главврач российской инфекционки отчитался об истории с китайцем

Главврач российской инфекционки отчитался об истории с китайцем

2 часа назад
"Ну-ка, все вместе!": итоги первого конкурсного дня

"Ну-ка, все вместе!": итоги первого конкурсного дня

49 минут назад
"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

30.01.2020 14:12
Назначен руководитель администрации главы Чувашии

Назначен руководитель администрации главы Чувашии

54 минуты назад
Иран разработал новые урановые центрифуги

Иран разработал новые урановые центрифуги

1 час назад
Банковские сотрудники подсказали, как распознать мошенников

Банковские сотрудники подсказали, как распознать мошенников

1 час назад
ЦСКА разобрался с "Куньлунем"

ЦСКА разобрался с "Куньлунем"

1 час назад
За девочку Машу в Интернете попросили пять тысяч рублей

За девочку Машу в Интернете попросили пять тысяч рублей

1 час назад
Биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на юниорском чемпионате мира

Биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования на юниорском чемпионате мира

2 часа назад
На северо-востоке Москвы два человека погибли в разорванной пополам машине. Видео

На северо-востоке Москвы два человека погибли в разорванной пополам машине. Видео

2 часа назад
Не все сурки уверены в ранней весне

Не все сурки уверены в ранней весне

3 часа назад
Саакашвили сделал предсказание об Украине

Саакашвили сделал предсказание об Украине

3 часа назад
Пассажирский автобус Тамбов – Воронеж вспыхнул после ДТП на трассе. Видео

Пассажирский автобус Тамбов – Воронеж вспыхнул после ДТП на трассе. Видео

3 часа назад
Авиагруппировка для эвакуации россиян из Китая сосредоточена в Восточном военном округе

Авиагруппировка для эвакуации россиян из Китая сосредоточена в Восточном военном округе

3 часа назад
"Ювентус" одержал крупную победу над "Фиорентиной"

"Ювентус" одержал крупную победу над "Фиорентиной"

4 часа назад
Ликвидированы последствия пожара в "Лениздате"

Ликвидированы последствия пожара в "Лениздате"

4 часа назад
200 бронемашин и танков: турецкая техника пересекла границу с Сирией

200 бронемашин и танков: турецкая техника пересекла границу с Сирией

4 часа назад
Медики показали легкие, зараженные коронавирусом 2019-nСоV

Медики показали легкие, зараженные коронавирусом 2019-nСоV

4 часа назад
ВОЗ уточнила, кому чаще всего передается коронавирус

ВОЗ уточнила, кому чаще всего передается коронавирус

4 часа назад
Новак Джокович – восьмикратный победитель Открытого чемпионата Австралии

Новак Джокович – восьмикратный победитель Открытого чемпионата Австралии

4 часа назад
Вратарь "Ростова" Бабурин избежал серьезной травмы

Вратарь "Ростова" Бабурин избежал серьезной травмы

5 часов назад
Новая инфекция пополнила список опасных заболеваний

Новая инфекция пополнила список опасных заболеваний

5 часов назад
Глубоко модернизированный "Белый лебедь" совершил первый полет

Глубоко модернизированный "Белый лебедь" совершил первый полет

5 часов назад
Все бывшие министры трудоустроены

Все бывшие министры трудоустроены

7 часов назад
Премьер Баварии признался в "чувствах об исторической вине немцев" во Второй мировой

Премьер Баварии признался в "чувствах об исторической вине немцев" во Второй мировой

7 часов назад
Песков: реакция Палестины показала нежизнеспособность "сделки века"

Песков: реакция Палестины показала нежизнеспособность "сделки века"

7 часов назад
Эстония обвинила Россию в фальсификации истории

Эстония обвинила Россию в фальсификации истории

7 часов назад
Песков рассказал подробности срочного визита Нетаньяху

Песков рассказал подробности срочного визита Нетаньяху

7 часов назад
Кириенко: Россия в условиях санкций смогла создать финансовую подушку безопасности

Кириенко: Россия в условиях санкций смогла создать финансовую подушку безопасности

7 часов назад
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

9 часов назад
Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза

Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза

18 часов назад
Hot or Not: что купить вместо Skoda Karoq?

Hot or Not: что купить вместо Skoda Karoq?

31.01.2020 20:14

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку