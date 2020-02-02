Поправки в Конституцию: рабочую группу атаковали предложениями

Павел Крашенинников атакован предложениями. Только прилетел из Екатеринбурга — и сразу в Госдуму, там тоже успели собрать внушительный пакет. "На данный момент 30 поправок официально внесены уже в Госдуму. Дальше у нас порядка 200 предложений рассматриваются в рабочей группе. Дело в том, что мы объездили регионы и поступила масса предложений. Например, у меня от кафедры конституционного права Свердловского университета – большая пачка", — сказал председатель Комитета ГД по государственному строительству и законодательству.

Участники рабочей группы всю неделю — в регионах. Вот президентские поправки в Конституцию обсуждают в Красноярске. Краснодар, Махачкала, Рязань, Волгоград, Южно-Сахалинск — за неделю — тридцать пять регионов. Все это впервые происходит публично: каждый может присоединиться, если у него есть вопросы по конституционным поправкам или свои предложения.

"Помимо поездок в регионы у нас образованы подгруппы по тематикам. Кстати, это связано с тем, что количество предложений становится все больше, они затрагивают разные вопросы", — отметила Талия Хабриева, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

Социальный блок: МРОТ не ниже прожиточного минимума и регулярная индексация пенсий.

"Хорошая формулировка, мы ее полностью поддерживаем, но там написано "регулярно", а мы считаем, что пенсия должна индексироваться ежегодно", — отметил Николай Никифоров, председатель Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей.

"Понятно, что граждан больше всего волнуют социальные вопросы. Предлагают на более высокий уровень поднять и определить материнство как самую большую ценность для нашего будущего. И включить это положение в преамбулу", — заявила Талия Хабриева.

Блок государственного устройства предполагает перераспределение полномочий между ветвями власти. Госдума сможет принимать более деятельное участие в назначении премьер-министра и правительства, Совет Федерации — влиять на утверждение руководителей силового блока. Новый статус Госсовета — консультационный орган будет теперь указан в основном законе

Требования для чиновников высокого ранга — возрастной ценз и отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство.

"Наше предложение — продлить перечень лиц, которым запрещено занимать государственные должности, до уровня регионального", — сказал Юрий Бурлачко, председатель Законодательного собрания Краснодарского края.

В Общественной палате располагается своеобразный мозговой центр, штаб, куда стекаются все замечания и предложения. Если уж документ оказывается на этих столах, у него есть все шансы войти в новую редакцию российской Конституции.

"Например, я бы отметил в той или иной форме нашу победу во Второй мировой войне, наш статус державы-победительницы", — подчеркнул Алексей Пушков, председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию СМИ.

Или еще поправка Калягина – Пиотровского – Мацуева: они предлагают вписать в преамбулу пассаж о том, что культура охраняется государством.

"Наша Конституция говорит о доступности культуры, то есть каждый может открывать дверь ногами, но нигде не написано, что государство обязано содержать культуру", — сказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Кроме того, нормы в Конституцию можно не только добавить, но и, наоборот, исключить — некоторые из них давно устарели.

"Речь идет о возможности собраться всему Федеральному Собранию для заслушивания выступлений руководителей иностранных государств. Да, в 90-е наша страна часто заглядывала в рот других стран и порой зависела от их мнения", — считает Сергей Бурлаков, член Общественной палаты.

Знаменитый паралимпиец Сергей Бурлаков не раз представлял Россию на международной арене и уверен, что мы заслужили право иметь собственное мнение. И этот как раз в духе еще одной президентской поправки — о главенстве российской Конституции над международным правом. Юридический блок.

"Каждая страна, которая задумывается о своем суверенитете, ставит свое законодательство выше другого. Главный пример — США. Там никто, даже судьи, не подозревает о существовании такой вещи, как международное право", — подчеркнул Вячеслав Никонов, председатель Комитета Госдумы по образованию и науке.

Все эти замечания должны пройти второе и третье чтения в Госдуме, утверждение в Совете Федерации, одобрение региональными парламентами, но после этого — обязательное общенародное голосование: на его проведении Владимир Путин особо настаивал.

"Эти поправки вступят в силу только после того, как народ примет решение. И президент об этом тоже говорил и в Послании, и на встрече с рабочей группой", — отметила Юлия Оглоблина, председатель Российского союза молодежи.

Процедура для России новая, и по ней пока много вопросов. В выходной или в будни, традиционное или электронное — все это непременно укажут в отдельном законопроекте, который будет поставлен на голосование в Госдуме заранее.