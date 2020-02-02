Новая инфекция пополнила список опасных заболеваний

Правительство РФ внесло коронавирус 2019-nCoV, от которого в Китае уже скончались 304 человека, в список заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно датируется 31 января. Документ размещен на сайте российского правительства.

На сегодняшний день в России зафиксированы два случая заражения коронавирусом: в Тюмени госпитализирована студентка из Китая, в Чите — еще один гражданин КНР. В Октябрьском и Хасанском районе Приморского края для защиты от китайского коронавируса ввели режим ЧС.

В самом Китае на данный момент зарегистрировано 14 тысяч 411 подтвержденных случаев заболевания, за сутки количество заразившихся выросло на 21,9 процента (на 2 тысячи 590 человек). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй — это 9 тысяч 74 человека. Заразившиеся новым коронавирусом выявлены в 23 странах мира, отмечает "Интерфакс".