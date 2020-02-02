Альтернативная история: Освенцим освободили американцы и украинцы

В юбилейный год победы над фашизмом на Западе случилась настоящая эпидемия фальсификации истории Второй мировой войны. Этой заразе подвержены как главы государств и политики, так и СМИ, порой очень известные и уважаемые, и в попытках переписать историю ранее не замеченные. Программа минимум — принизить роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии, программа максимум — поставить на одну доску Гитлера и Сталина и свалить на них равную ответственность за начало самой кровопролитной войны в истории человечества.

Например, лидер Украины Зеленский после позорного визита в Израиль, где он всячески избегал мероприятий в память о жертвах Холокоста, приехал в Польшу. На церемонии в честь освобождения фашистского лагеря Аушвиц (Освенцим) Зеленский вспомнил украинцев, штурмовавших лагерь смерти в Польше. И еще — многозначительно Львовскую дивизию и 1-й Украинский фронт.

"Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первыми разбили ворота Аушвица, всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. Вместе бойцами 322-й дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь", — сказал Зеленский.

Ни слова о Красной Армии. Только об одном украинце и одном еврее. При том что Львовская дивизия второго формирования, а это была именно она, комплектовалась в Вологде Архангельского военного округа из военнообязанных Вологодской, Архангельской областей и Коми АССР. А названия фронтам как оперативным объединениям в составе Красной Армии давались по направлениям их действий. Например, Кавказский фронт, Украинский фронт или Белорусский, были у них еще и свои номера. Понятно, что никакие части Красной Армии в годы Великой Отечественной не формировались по национальному принципу.

Отличились и журналисты немецкого журнала Spiegel — опубликовали в Тwitter пост, где лагерь смерти Аушвиц освободили американцы. Хотя это была — еще раз для запоминания — Красная Армия. Позже, правда, сообщение исправили, принеся извинение "за чрезвычайно неловкую ошибку".

А вот американцы извиняться не привыкли. Посольство США в Дании разместило твит об освобождении концлагеря Аушвиц американскими войсками. После критики пользователей в посольстве ошибку признали, но удалять текст не стали.

С несправедливостью сталкиваются и, казалось бы, безусловные герои Красной Армии, и советские краснофлотцы. Так, легендарного командира подводной лодки С-13 Александра Маринеско долгое время обвиняли в том, что он потопил немецкое гражданское судно чуть ли не с женщинами и детьми на борту. На самом деле и вновь рассекреченные документы подтверждают это: Маринеско уничтожил торпедным пуском 10-палубный лайнер "Вильгельм Густлофф", который официально находился в составе Военно-морского флота гитлеровской Германии. На борту были больше 10 тысяч немцев, большая часть — курсанты подводных лодок — морские офицеры и их команды, готовые к выходу на боевые задания. После этой блестящей атаки, что произошла 75 лет назад, Гитлер назвал Маринеско своим личным врагом.