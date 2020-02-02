"Ювентус" одержал крупную победу над "Фиорентиной"

Лидер итальянской Серии А "Ювентус" принимал в 22 туре "Фиорентину" из Флоренции и добился крупной победы 3:0. Два мяча в составе победителей забил Криштиану Роналду.

Несмотря на крупный счет, победа далась чемпиону нелегко. Оба своих мяча Криштиану Роналду забил с 11-метровых. И первый, и второй пенальти были назначены после просмотра эпизодов с помощью системы VAR. Третий мяч в ворота гостей защитник "Ювентуса" Матейс Де Лигт отправил в добавленное арбитром время.

"Ювентус" набрал 54 очка и лидирует в чемпионате страны. У ближайшего преследователя "Интера" 48 очков, но миланцы провели на игру меньше. У "Фиорентины" 25 очков и 14 место.