Авиагруппировка для эвакуации россиян из Китая сосредоточена в Восточном военном округе

Минобороны РФ в воскресенье сообщило о готовности группы самолетов к эвакуации россиян из Китая. Пять самолетов ВКС России сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе, рассказали "Интерфаксу" в оборонном ведомстве.

По плану оперативный вывоз граждан России на родину начнется 3 февраля. Приказ об эвакуации россиян из зоны заражения коронавирусом 2019-nCoV 1 февраля отдал министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина.

В каждом из военно-транспортных самолетов будет находиться группа военных медиков и вирусологов. Они экипированы средствами диагностики, индивидуальной защиты и лекарствами.

На текущий момент 130 россиян выразили желание улететь из китайской провинции Хубэй на родину. Как рассказал пресс-атташе посольства РФ в КНР Георгий Егоров, поддерживается контакт с 202 гражданами России.

Жертвами нового коронавируса в Китае стали более 300 человек, заражены около 14 с половиной тысяч.